HC Lední medvědi Pelhřimov – Sokol Radomyšl 13:12 po prodloužení (2:2, 6:5, 4:5 – 1:0).

Góly a nahrávky: 1. B. Svoboda (Machovský, Bříza), 13. B. Svoboda (D. Vrátný, Bříza), 24. J. Štěpán (Moucha, Zadražil), 27. J. Vrátný (Březina), 29. Moucha (Zadražil), 37. B. Svoboda (Machovský), 39. J. Vrátný (Machovský), 40. Šulák (J. Štěpán), 55. Moucha (Machovský, J. Vrátný), 56. B. Svoboda (Machovský, Šulák), 58. B. Svoboda (Machovský), 60. Šulák (J. Štěpán), 63. D. Vrátný (J. Vrátný) – 4. O. Gába (J. Řehoř), 6. Strnad (Stauber, R. Volf ml.), 22. O. Gába (Vlk), 29. O. Gába (Jungbauer), 30. O. Gába (Pěnička, J. Řehoř), 44. Vlk (R. Volf ml., Strnad), 38. Strnad (R. Volf ml.), 42. O. Gába (Pěnička, J. Řehoř), 44. Vlk (M. Hřebíček, Strnad), 46. Pav. Procházka (O. Gába, Jungbauer), 47. Pav. Procházka (Jungbauer, Pěnička), 50. Strnad (R. Volf ml.).

„Hrálo se více na krásu než na účel. Pětky byly poskládány tak, jakoby se hrálo staří proti mladým a byla to prakticky jen otázka, kde se zastaví skóre zápasu. Škoda, že jsme nepohlídali závěr. Šest minut před koncem jsme vedli ještě o čtyři góly, ale úplně se přestalo hrát. Byly to neskutečně dlouhé minuty a domácí to dokázali srovnat a v prodloužení rozhodli. Sezona končí, přes léto musíme potrénovat a na podzim znovu na to,“ dodal k poslednímu utkání sezony vedoucí hokejistů Radomyšle Jaromír Šíp.

Konečná tabulka základní části KL:

1. HC Slavoj Český Krumlov 24 18 2 1 3 118:72 ⋌59

2. HC Strakonice 24 12 2 3 7 116:94 ⋌43

3. TJ Loko Veselí nad Lužnicí 24 13 2 0 9 128:92 ⋌43

4. TJ Hluboká nad Vltavou 24 13 1 2 8 111:89 ⋌43

5. HC Milevsko 2010 24 12 2 2 8 114:89 ⋌42

6. OLH Spartak Soběslav 24 11 1 3 9 100:102 38

7. HC Vimperk 24 11 2 1 10 88:81 ⋌38

8. HC Vajgar Jindřichův Hradec 24 9 4 2 9 103:90 ⋌37

9. TJ Jiskra Humpolec 24 9 2 4 9 94:96 ⋌35

10. HC Tábor B 24 9 1 2 12 73:84 ⋌31

11. TJ Sokol Radomyšl 24 8 2 2 12 111:120 30

12. SK Telč 24 6 2 1 15 109:135 23

13. HC Pelhřimov B 24 1 1 1 21 72:193 ⋌6