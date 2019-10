Vajgar Jindřichův Hradec – Sokol Radomyšl 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). Branky Radomyšle: 38. Jungbauer (Stauber, Slavík), 41. Slavík, 48. M. Hřebíček (Vlk). Sestava: R. Kříž – Šafář, M. Hřebíček, Pelant, F. Procházka, Kulveit, Pěnička – Slavík, Stauber, Jungbauer, J. Řehoř, Šimoník, Fr. Bárta, Vlk, P. Březina, J. Volf, Fríd. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Od začátku se hrál vyrovnaný hokej. Druhou třetinu jsme nezačali dobře a inkasovali branku. Na druhou branku jsme Hradci namazali sami. My nemohli dlouho prostřelit gólmana Jágra, povedlo se to až v závěru druhé třetiny. V závěrečné části domácím postupně docházely síly a my nakonec výsledek otočili. A měli jsme i šance na vyšší vítězství,“ shrnul utkání trenér Radomyšle David Míka a doplnil: „Pochvalu zaslouží celý tým. Všichni to odmakali v čele s gólmanem Křížem. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Nyní hosté Radomyšl na svém ledě silný Pelhřimov, který ve dvou zápasech nastřílel patnáct branek. „Důležité je, že jsme po domácí porážce se Strakonicemi dokázali naplno bodovat v Hradci a ztracené body si vzali zpátky. Pelhřimov má podle soupisky velice silný tým a bude to hodně těžké,“ hledí k dalšímu duelu David Míka.