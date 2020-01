V pozměněné sestavě sehráli první třetinu bez branek, a tak si o přestávce museli vzít slovo trenéři. Do druhé třetiny vstoupil Sokol s úplně jinou hrou, v deseti minutách nastřílel šest branek a dal základ další výhře.

„Někteří kluci se ještě nezberchali ze zdravotních problémů, a tak jsme museli měnit sestavu. Poprvé šel v této sezoně do brány gólman Kafka, do pole nastoupili Kulvejt a Vejda,“ uvedl ke kádru do utkání trenér Radomyšle David Míka.

První třetina však nevyšla podle představ a skončila bez branek. „Upozorňovali jsme kluky, že nesmí soupeře podcenit, ale na ledě to bylo pomalé, prakticky bez bruslení. O přestávce tedy musela přijít domluva a ve druhé třetině jsme již soupeře přehrávali a nastříleli šest branek. Rozhodli jsme o třech bodech a vysoké vedení se znovu projevilo na hře v závěrečné části. Ale je těžké udržet koncentraci, když se vede o tolik gólů,“ doplnil k utkání samotnému trenér.

Hráče Radomyšle nyní čeká utkání s Vimperkem a následně dohrávka s Jindřichovým Hradcem. „Musíme se na Vimperk připravit. Výkon, jakým jsme se prezentovali na ledě Božetic, by tentokrát nestačil. Ve středu 5. února bychom pak měli hrát dohrávku s Jindřichovým Hradcem,“ doplnil k dalšímu programu trenér Míka.

Radomyšl má soutěž rozehranou velice dobře. Pokud vyhraje v dohrávce nad Jindřichovým Hradcem, bude blízko celkovému druhému místu. "Chceme jít do play off z co nejlepšího postavení. Do každého ze zbývajících zápasů tedy musíme jít na sto procent," věří svému týmu trenér Míka.