Č. Krumlov – TJ Sokol Radomyšl 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).

Góly a nahrávky: 3. Unger (F. Čížek, M. Lukeš), 16. Vodička (Unger, M. Lukeš), 46. Michalec, 51. Vondřich (Fučík, J. Krcho), 60. Vondřich (J. Krcho) – 4. J. Řehoř (O. Gába), 32. M. Hřebíček (O. Gába).

Sestava Radomyšle: R. Kříž – M. Hřebíček, P. Procházka, Pěnička, Tintěra – Stauber, Jungbauer, Slavík, J. Řehoř, O. Gába, Šimoník, Strnad, Vlk, R. Volf ml. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Tentokrát to byl náš nejhorší zápas sezony. Krumlov byl hratelným soupeřem, který nedosahoval kvalit předchozího soupeře z Pelhřimova, ale bohužel jsme mu darovali góly. Za stavu 2:2 jsme si něco řekli, ale pak uděláme fatální chybu, po které se soupeř dostane do vedení. Pak přijdou tři vyloučení a my se již nedostali zpátky do hry,“ komentoval utkání trenér Radomyšle David Míka a pokračoval: „Teď se musíme pečlivě připravit na Milevsko, abychom zabodovali.“