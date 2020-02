Hokejisté Sokola Radomyšl porazili v posledním kole základní části Krajské ligy Hlubokou nad Vltavou 8:4 a jdou do play off ze druhého místa.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

„Soupeř ještě mohl doufat, že se v případě tříbodové výhry dostane do play off. My si před zápasem řekli, že je třeba si navodit pohodu před vyřazovacími souboji. Hrálo se kvalitní a dobré utkání, které mělo parametry play off. Soupeř v první třetině zlobil, ale byli jsme herně lepší,“ komentoval úvod duelu trenér Radomyšle David Míka.