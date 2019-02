Pro domácí byl páteční večerní zápas možností, jak se ještě teoreticky udržet v souboji o osmičku pro play off. Znamenalo by to vyhrát za tři body a čekat na výsledky ostatních zápasů. Strakoničtí zase chtěli bodovat, aby si pojistili čtyřku a mohli zabojovat ještě o místo druhé.



Sokol Radomyšl – HC Strakonice 4:3 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 – 1:0). Góly a nahrávky: 10. O. Gába (M. Škoda), 38. O. Gába TS, 44. Jungbauer (Pav. Procházka, Pěnička), 61. Jungbauer (Fríd, Pav. Procházka) – T. Růžička (Samohejl, Pašek), 16. L. Hrubý (T. Růžička), 22. Dlouhý.



Sestavy – Radomyšl: Žilinčík – Pav. Procházka, Pěnička, M. Škoda, M. Hřebíček, F. Procházka, Burkoň – Fríd, Jungbauer, Brož, O. Gába, R. Volf ml., Šimoník, J. Řehoř, Fr. Bárta, Vlk. Trenéři Radek Hovora a Zdeněk Javůrek. HC Strakonice: Myslivec – D. Papež, Kopenec, L. Hrubý, D. Kovář, M. Všetečka, M. Hrubý – Samohejl, T. Růžička, Pašek, J. Švec, Dlouhý, L. Bednařík, P. Řehoř, Mikeš, P. Šebesta (32. D. Škoda). Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar.



„První třetina od nás byla tak trochu chladnější. Soupeř na nás nastoupil, hodně střílel a my měli i trochu štěstíčka. Od druhé třetiny se to začalo otáčet. Nastartoval nás gól na 2:3, začali jsme být aktivnější a myslím si, že jsme nakonec vyhráli zaslouženě. Branku jsme dali hned po čtyřiadvaceti vteřinách prodloužení. Jinak se dá říci, že bylo na obou stranách dost nevyužitých šancí,“ komentoval utkání vedoucí domácího celku Jaromír Šíp a doplnil: „Dneska jsme to odmakali a všichni kluci zaslouží pochvalu za předvedený výkon.“



„Tolik střel na bránu za první polovinu zápasu jako proti Radomyšli jsme v této sezoně ještě neměli. Pak najednou jakoby mávnutím kouzelného proutku jako bychom usnuli. Domácí to vyrovnali a stejně jako my vyhráli minulý zápas v Telči z prvního útoku prodloužení, tak tentokrát se to podařilo Radomyšli,“ shrnul utkání strakonický trenér Stanislav Kašpar s tím, že se nyní tým soustředí na duel s Krumlovem, ve kterém výhra znamená jistotu druhého místa po dlouhodobé části Krajské ligy.