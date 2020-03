„Po dnešním utkání postoupila Soběslav zaslouženě. Přitom začátek jsme odehráli slušně, bylo to hodně vyrovnané, ale my byli bez důrazu před soupeřovou brankou. Naopak Soběslav dva góly dala, což dnešní zápas rozhodlo,“ komentoval úvodní dějství utkání v Soběslavi trenér Radomyšle David Míka.

„Od druhé třetiny to již bylo pro nás strašně těžké. Soupeř to hrál dobře organizovaně, do ničeho nás nepouštěl a nám docházely síly. Chyběli nám tentokrát zkušení hráči, hodně sil jsme vydali v pátek, když se hrálo dost často v oslabení. Tam jsme dopláceli na nedisciplinovanost a částečně se to odrazilo v dnešním duelu. Navíc měl soupeř v sestavě Dančišina, což je rozdílový hráč, který je táhl,“ doplnil k utkání David Míka.

Cesta Radomyšle tedy skončila v semifinále, i když to po základní části mohlo vypadat ještě lépe. „Že jsme vypadli v semifinále, to samozřejmě zamrzí, ale takový je zkrátka sport. Soběslav hrála tentokrát opravdu dobře. My si sérii prohráli doma,“ dodal trenér Míka.

OLH Spartak Soběslav – Sokol Radomyšl 8:3 (2:0, 4:1, 2:2). 10. Hraňo (Dančišin), 20. Dančišin (Hraňo), 23. Žákovský, 32. Přibyl, 35. Dančišin (Kubeš, Přibyl), 38. Kubeš (Přibyl), 45. Dančišin (Hraňo), 54. Hák (Přibyl) – 35. Vlk, 51. Procházka, 57. Vlk.