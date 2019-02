Strakonicko – Krajská liga ledních hokejistů měla pořádně našlapaný víkend. Po sobotních výhrách Radomyšle v Humpolci a Strakonic v Hluboké nad Vltavou (informovali jsme včera), se v neděli večer hrálo další kolo.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Sokol Radomyšl – Telč 9:3 (3:2, 4:1, 2:0). Góly a nahrávky: 7. Fr. Bárta (J. Řehoř), 14. R. Volf ml. (O. Gába, Šimoník), 15. M. Škoda (J. Řehoř, Vlk), 23. J. Řehoř (Vlk, Fr. Bárta), 27. O. Gába (Pav. Procházka), 34. F. Procházka (O. Gába), 40. Vlk (F. Procházka), 53. F. Procházka (J. Řehoř), 56. Vlk (J. Řehoř) – 9. Jak. Prášek (Šalanda), 20. Kret (Sokolík), 29. J. Šťastný (Sokolík). Sestava Radomyšle: Žilinčík (56. Šíp) – Pěnička, Pav. Procházka, M. Hřebíček, M. Škoda, F. Procházka, Turek – Stauber, Jungbauer, Strnad, J. Řehoř, Fr. Bárta, Vlk, O. Gába, R. Volf ml., Šimoník. Trenéři Radek Hovora a Zdeněk Javůrek.



„Po sobotním těžkém zápase v Humpolci to nebylo jednoduché. Nebyl čas na odpočinek a navíc nebylo vlastně ani kam sáhnout pro pendly. Do půlky utkání to bylo vyrovnané, pak jsme uskočili o další branky a zápas se zlomil. Ale v první části měla i Telč nějaké šance, které jsme naštěstí přežili. Důležité bylo, že jsme opět dokázali proměnit tři přesilovky. Jsme zpět v boji o osmičku,“ shrnul utkání vedoucí celku Radomyšle Jaromír Šíp a doplnil s úsměvem: „Na posledních necelých pět minut mi dal trenér také důvěru do brány. Užil jsem si i oslabení. Pokladník mi tak napočítá první start a nulu na kontě.“



HC Strakonice – Vajgar Jindřichův Hradec 3:4 v prodloužení (1:1, 1:1, 1:1 – 0:1). Góly a nahrávky: 20. Dlouhý, 34. J. Švec (L. Bednařík), 58. Samohejl (Ruda, D. Kovář) – 11. Kubín (Lazorišák), 30. D. Košťál (Popelka), 46. Popelka (Lazorišák, Chmel), 62. Lazorišák (Popelka). Sestava Strakonic: Myslivec – Topinka, D. Papež, Kopenec, M. Hrubý, D. Kovář, M. Všetečka, od 41. navíc L. Hrubý – J. Švec, Mikeš, Jiřinec, Samohejl, T. Růžička, Ruda, L. Bednařík, Dlouhý, P. Šebesta, od 41. navíc Křenek. Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar.



„Soupeř přijel sice jen ve dvanácti lidech, chyběli Pucherové a Ondřej, ale na ledě se jim dařilo. Celkově to byl docela pěkný hokej. Hradec vždy odskočil o branku a my vyrovnávali. Bušili do nich, ale plno šancí neproměnili. Hradec zkrátka vytěžil z minima maximum a v prodloužení jim to tam padlo,“ komentoval utkání strakonický trenér Stanislav Kašpar.

Aktuální tabulka:

1 HC Slavoj Český Krumlov 21 15 2 1 3 102:61 ⋌50

2 TJ Loko Veselí nad Lužnicí 20 12 2 0 6 110:73 ⋌40

3 TJ Hluboká nad Vltavou 20 11 1 2 6 97:73 ⋌37

4 HC Strakonice 20 11 1 2 6 100:79 ⋌37

5 HC Milevsko 2010 21 10 2 2 7 100:82 ⋌36

6 HC Vajgar Jindřichův Hradec 20 7 4 1 8 80:75 ⋌30

7 HC Vimperk 19 8 2 1 8 65:63 ⋌29

8 OLH Spartak Soběslav 20 9 0 2 9 84:90 ⋌29

9 HC Tábor B 20 8 1 2 9 59:63 ⋌28

10 TJ Sokol Radomyšl 20 8 1 1 10 87:90 ⋌27

11 TJ Jiskra Humpolec 20 7 1 4 8 77:83 ⋌27

12 SK Telč 19 4 1 0 14 80:110 ⋌14

13 HC Pelhřimov B 20 1 1 1 17 52:151 ⋌6