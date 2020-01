HC Milevsko 2010 – TJ Sokol Radomyšl 1:6 (1:3, 0:2, 0:1). 15. Pouch (Růžek, Šimák) – 2. Slavík (P. Procházka, Vlk), 10. J. Řehoř (Stauber, Krůček), 12. Burkoň (Pěnička, Jungbauer), 35. M. Hřebíček (O. Gába, Krůček), 37. Krůček (R. Volf ml., J. Řehoř), 56. P. Procházka (Vlk, Jungbauer). Sestava Radomyšle: Žilinčík – P. Procházka, Jan Hřebíček, M. Hřebíček, Brož, Burkoň, Pěnička – Vlk, Jungbauer, Slavík, J. Řehoř, Stauber, Krůček, O. Gába, Šimoník, R. Volf ml. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Před utkáním jsme měli trochu obavy, domácí nastoupili v silné sestavě, ale my to odehráli v úplné pohodě. Od první do poslední minuty jste měli zápas pod kontrolou. Milevsko zlobilo jen při přesilovkách. Kromě asi pěti minut v poslední třetině, kdy Milevsko trochu tlačilo, to byl náš zápas. Až mě překvapilo, že měli domácí jakoby obavy hrát silový hokej do těla, jakoby si nevěřili fyzicky. My navíc proměnili čtyři přesilovky a soupeře přehrávali i v pěti na pět. Na naší hře je vidět pohoda v mužstvu. Předváděli jsme krásné akce, padaly i pěkné góly. Je natrénováno a všechny hokej baví,“ komentoval utkání trenér Radomyšle David Míka.

V dalším kole Radomyšl přivítá na svém ledě Soběslav. „Věřím, že nám forma vydrží i do dalších zápasů. Chceme být po základní části co nejvýše,“ hledí k dalšímu zápasu David Míka.