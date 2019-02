Strakonicko – Hokejová krajská liga má o víkendu na programu v pořadí již 23. kolo. Hráči Radomyšle však nastoupí k utkání v pátek večer.

Na programu totiž mají dohrávku zápasu na ledě HC Vimperk. Jde o duel 17. kola, který se měl hrát původně na sklonku uplynulého roku. Pro Radomyšl jde o další velmi důležitý souboj. Sokol vyhrál oba zápasy minulého víkendu a vrátil se zpět do hry o osmé místo. Na desátém místě má Radomyšl ztrátu na sedmý Vimperk pouhé dva body. Pro oba soupeře tedy půjde o hodně. „Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, zda se to do osmičky podaří,“ uvedl před týdnem vedoucí týmu Radomyšle Jaromír Šíp. První vzájemné utkání vyhrál Vimperk 5:2. V programu 23. kola má Radomyšl volný los.

Strakonický HC hraje zítra vpodvečer v Humpolci. Po porážce v prodloužení s J. Hradcem by Strakoničtí chtěli všechny body, aby ještě zůstali ve hře o druhé místo tabulky.

Aktuální tabulka:

1 HC Slavoj Český Krumlov 21 15 2 1 3 102:61 ⋌50

2 TJ Loko Veselí nad Lužnicí 20 12 2 0 6 110:73 ⋌40

3 TJ Hluboká nad Vltavou 20 11 1 2 6 97:73 ⋌37

4 HC Strakonice 20 11 1 2 6 100:79 ⋌37

5 HC Milevsko 2010 21 10 2 2 7 100:82 ⋌36

6 HC Vajgar Jindřichův Hradec 20 7 4 1 8 80:75 ⋌30

7 HC Vimperk 19 8 2 1 8 65:63 ⋌29

8 OLH Spartak Soběslav 20 9 0 2 9 84:90 ⋌29

9 HC Tábor B 20 8 1 2 9 59:63 ⋌28

10 TJ Sokol Radomyšl 20 8 1 1 10 87:90 ⋌27

11 TJ Jiskra Humpolec 20 7 1 4 8 77:83 ⋌27

12 SK Telč 19 4 1 0 14 80:110 ⋌14

13 HC Pelhřimov B 20 1 1 1 17 52:151 ⋌6