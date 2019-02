Strakonicko - Hráči Sokola Radomyšl přivítali Vajgar Jindřichův Hradec a v boji o osmičku potřebovali bodovat, zvláště když soupeř také ještě nemá v boji o play off nic jistého. Nakonec to opět nevyšlo a Radomyšl o branku prohrála.

Sokol Radomyšl – Vajgar Jindřichův Hradec 2:3 (0:1, 2:2, 0:0).

Góly a nahrávky: 22. R. Volf ml. (O. Gába), 40. Pav. Procházka (F. Procházka) – 1. Ondřej (V. Tržil), 25. Lazorišák (Pucher st., R. Procházka), 30. Ondřej (Pucher st.).

Sestava Radomyšle: Žilinčík – M. Škoda, M. Hřebíček, Pěnička, Pelant, F. Procházka, Burkoň – Pav. Procházka, Jungbauer, Fríd, R. Volf ml., O. Gába, Šimoník, J. Řehoř, Fr. Bárta, Vlk.

Trenéři: Radek Hovora a Zdeněk Javůrek.



„Velká škoda porážky. Sice jsme hned v úvodu utkání dostali branku, ale tentokrát to bylo odmakané od všech hráčů. Ve druhé třetině jsme dokázali vyrovnat, ale soupeř nám znovu rychle odskočil o dvě branky. Sice jsme v závěru třetiny ještě snížili, ale vyrovnat již nedokázali. Soupeře jsme tlačili, zkoušeli i dvouminutovou hru bez brankáře, ale branku jsme zkrátka nedali. Tentokrát to bylo o nevyužitých šancích. Také jsme hráli zodpovědněji a měli jen čtyři vyloučené, ale na body to nestačilo. Boj o osmičku se nám vzdaluje, ale musíme makat dál. Nyní nás v tomto týdnu čekají zápasy s Humpolcem a Telčí,“ shrnul utkání Jaromír Šíp ze Sokola Radomyšl.



Strakoničtí hostili Milevsko a po těsné porážce ve Vimperku si chtěli spravit chuť vítězstvím. Body se však stěhují na Písecko. Přitom domácí začali utkání dobře a po deseti minutách vedli 2:0. Minutu před koncem druhé třetiny to bylo ještě 3:3, ale v poslední minutě druhého dějství dali hosté dva góly a svůj náskok si již nenechali až do konce utkání vzít.