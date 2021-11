Původně jste se vrátil na krátkodobý záskok, ale už jste odehrál šest zápasů, z nichž byly čtyři vítězné. Jak hodnotíte svůj návrat?

Hodnotím to jedině kladně. V mém věku a pozici, ve které jsem přišel, mě osobní statistiky nezajímají a nezajímaly mě nikdy. Pro mě je nejdůležitější statistikou počet vyhraných zápasů a jsem rád, že jsme čtyři vyhráli, protože jsme neměli lehké soupeře. Ani se Zlínem to nebylo jednoduché, protože předtím jsme si to neuhráli na Kladně. Zatím je to perfektní.

Baví vás hrát zase hokej v extralize?

Kdyby mě to nebavilo, tak se sem rozhodně nebudu vracet (úsměv).

Považujete za váš zatím nejlepší zápas hned ten první, kdy jste před vyprodaným stadionem porazili Hradec Králové 4:3?

Určitě. Musím přiznat, že jsem před tím utkáním byl nervózní. Byla tam očekávání, jaké to z mé strany bude. Byl jsem strašně rád, když zápas skončil vítězně pro nás. Už jsem si ani nepamatoval, jaké to je, když to z vás po vítězném duelu takhle spadne. Ale užíval jsem si zatím všechny zápasy. Každý je důležitý. Povedlo se nám vyhrát v Olomouci i teď naposledy v Plzni. Cítím, že mužstvo má vnitřní sílu a dokáže vyhrávat.

Pomohlo vám hodně utkání s posledním Zlínem, které jste otočili v poslední třetině?

Přesně tak. Samozřejmě to nebyl líbivý hokej. Rozumím tomu, že fanoušci i my bychom chtěli, aby to skončilo 10:0 a soupeře jsme si vodili po ledě. Ale to nejde. I Zlín má svou kvalitu a jsou tam dobří hokejisté. Pro nás to byly zlaté tři body. V Olomouci i v Plzni to už z naší strany byly dobré duely. Ale hrozně mě potěšilo právě se Zlínem, že jsme po dvou třetinách prohrávali, ale ve třetí jsme si vytvořili tlak, padly z něj góly a zápas jsme otočili. Našli jsme svou tvář a věříme si, i když jsme třeba teď v Plzni prohrávali 1:3.

Naposledy v Plzni jste odehrál spoustu času i v prodloužení, které se hraje pouze ve třech. Po fyzické stránce se cítíte dobře?

S tím už nemám problém. Byl to problém ze začátku. Po utkání s Třincem jsem byl úplně hotový a myslel jsem, že nedojdu domů. Ale zlomilo se to v zápase na Kladně, kde jsem odehrál třiadvacet minut a cítil jsem se výborně. Samozřejmě jsem unavený po každém duelu, ale to je dané i tím, že nejsem nejlepší bruslař a na ledě se hrozně nadřu. Ale takhle to bylo i před pár lety, kdy jsem ještě normálně hrál. Chodím na přesilovky i oslabení, za což jsem rád. Zatím to funguje.

Čeká vás domácí duel s Pardubicemi, což je těžký soupeř, ale také se říká, že proti takovým se vám hraje lépe?

Pardubice jsou hodně těžký soupeř a bude to otevřené. Ještě jsem proti nim nehrál. Ale v extralize není lehký protivník. Podívejte se na Spartu, v jaké je krizi. Hokej už hraji dostatečně dlouho na to, abych věděl, jak je to nepříjemné. Pak se netěšíte ani do kabiny a na trénink. Máme to ve svých rukou. Pokud budeme hrát po celých šedesát minut tak, jako jsme hráli v Olomouci a v Plzni , tak máme určitě šanci na vítězství. Ale musíme tomu jít naproti.

Už víte, kolik zápasů ještě za Motor odehrajete?

Zatím je to otevřené. Proti Pardubicím hrát budu a potom uvidíme, co bude dál.