Kdy se rozhodlo, že půjdete s Pardubicemi do branky?

Dozvěděl jsem se to v sobotu na tréninku. Jsem rád za každou šanci. Snažím se ji chytit za pačesy a ukázat trenérům, že chci hrát. Mrzí mě však, že jsme sice byli lepším týmem, ale body zase nemáme.

Na střely na branku jste vyhráli 37:18, ale body má soupeř. Jak je to vlastně možné?

Těžko říct. Měli jsme spoustu střel a šancí, ale chyběly nám detaily. Neměli jsme větší tlak do branky a dorážky. Málo jsme Kloudymu (pardubický gólman Milan Klouček – pozn. red.) clonili. On nás tady všechny zná a měl motivaci se ukázat. Místo, abychom mu to udělali těžší, tak jsme mu to usnadnili tím, že jsme nechodili před jeho branku. Gratuluji mu k vítězství, ale je to škoda. Po celý zápas jsme byli lepší. Taková utkání musíme vyhrávat.

Může být pro gólmana výhoda, že své protihráče zná, protože s nimi působil v týmu? Nebo je tam i opačný efekt, že vaši spoluhráči znají Kloučkovy slabiny?

Přesně tak. Je to padesát na padesát. Motivace z jeho strany může hrát velkou roli. Může hráče nakopnout, že předvede parádní výkon, jako se to povedlo Kloudymu proti nám. A nebo ho to naopak může svázat. Bohužel pro nás, jemu to proti nám vyšlo a měl velký den. Ale jak říkám, neudělali jsme mu to moc těžké a body nemáme.

Nepřipomnělo vám to trochu loňskou sezonu, kdy jste v drtivé většině zápasů soupeře tlačili a v brance jste měl minimum zákroků, ale o to důležitějších?

Trošku jsem si na to vzpomněl. V první lize jsme dominovali a bylo hrozně těžké se udržet v koncentraci. Stávalo se, že soupeř z ojedinělé šance ujel a trenéři od nás čekali dobrý zákrok nebo prostě něco navíc. Od toho tam jsme. Překvapilo mě to a nečekal jsem, že budu mít tak málo práce. Jsem rád, že mi zápas celkem vyšel, i když jsem bohužel dostal o gól víc a prohráli jsme.

Vyčítal jste si u inkasovaných gólů, že jste mohl třeba udělat něco jinak?

Ještě se na to podíváme a s trenérem Standou Hrubcem si to rozebereme u videa. Při prvním gólu jsme zbytečně ztratili puk a přišla střela přes beka, kterou jsem vyrazil. Bohužel rovnou na volného hráče. Při druhé brance na nás jeli dva na jednoho. Šel jsem do zákroku a přišla přihrávka. To je hrozně těžké něco udělat. Ale určitě se na to ještě podíváme a něco si k tomu řekneme.

S Milanem Kloučkem jste si loni v Motoru výborně rozuměli. Kontaktovali jste se před zápasem?

Den před zápasem jsme si psali, jestli jdeme oba do branky. Shodli jsme se, že ano a rozdáme si to mezi sebou. Před duelem už jsme se nebavili. Po utkání jsem mu pogratuloval a popřáli jsme si hodně štěstí dál. Jsem rád, že jsem ho zase viděl, ale příště body urveme my.

Na loňskou sezonu ale máte hezké společné vzpomínky?

To určitě. Hlavně jsem rád, že nám to oběma vyšlo a můžeme chytat extraligu. Loni jsme spolu táhli celou sezonu a pak jsme se rozdělili. Bylo fajn, že jsme si mohli zachytat proti sobě. Mohu mu jenom pogratulovat a mrzí mě, že jsme nevyhráli.

Kdo bude chytat další zápas na Spartě ještě nevíte?

To se dozvíme na tréninku od trenérů.