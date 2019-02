Plzeň – Hokej se útočník Tomáš Mertl (31 let) naučil hrát v Českých Budějovicích, kde také strávil celou dobu a až do nuceného odchodu extraligového klubu do Hradce Králové. Poslední dvě sezony vždy zahájil v dresu Záhřebu v KHL, ale končil je pokaždé jinde. Naposledy v Ufě, odkud zamířil do extraligové Škody Plzeň, kde by měl odehrát nejbližší tři sezony.

Tomáš Mertl (vlevo) se svým bývalým spoluhráčem Martinem Podlešákem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jak se to seběhlo, že jste po dvou letech v KHL zakotvil v české extralize v Plzni?

Chvíli jsem čekal na nějakou cizinu, a když nic konkrétního nebylo, tak jsem se rozhodl pro Plzeň.



Poslední sezonu jste dohrával v Ufě. Neexistovala varianta, že byste pokračoval na této prestižní adrese?

Ta možnost asi ani nebyla. S Ufou jsme vypadli hned v prvním kole play off a panovalo tam značné zklamání. V základní části s mými výkony ještě byla spokojenost, ale jakmile jsme neuspěli v play off, tak zájem o mě padl. Klub si hledal jiné cizince.



V Záhřebu, kde jste uplynulé dva ročníky začínal, o vaše služby nestáli? Nebo se vám nechtělo do EBEL, kam Medveščak míří?

O Záhřebu jsem nepřemýšlel. Nehraje už KHL, takže to pro mě rozhodně nebyla nějaká priorita.



Prioritou však pro vás bylo zahraničí?

Ano. V danou chvíli ale žádná nabídka nepřišla. Když už se mi zdálo čekání příliš dlouhé, tak jsem se porozhlédl po něčem v Čechách.



Lákal vás ještě jiný extraligový klub než Plzeň?

Z extraligy nějaké možnosti byly. Rozhodl jsem se pro Plzeň.



Co bylo rozhodující? Dobré podmínky, výhodná vzdálenost z Českých Budějovic, nebo příchod vašeho parťáka z jihu Čech Milana Gulaše?

Tak nějak všechno dohromady. Musím přiznat, že rozmýšlením jsem strávil hodně času. Nakonec jsem vzal Plzeň. Jestli to bylo dobré, nebo špatné rozhodnutí, to se teprve uvidí.

Na jak dlouho jste ve Škodě podepsal smlouvu?

Na tři roky.

V Plzni buduje vedení klubu silný tým. Kam podle vás budou sahat jeho ambice?

Posily přišly a skládá se tady opravdu silný tým. Ale uvidí se až na ledě, jak se nám bude dařit.



Co od vás osobně očekává šéf klubu a zároveň hlavní trenér Martin Straka?

Člověk si musí vždycky obhájit svou pozici. Nějakou dostanu a budu ji muset naplnit.



V Plzni zatím bydlíte na hotelu?

Zatím ano. Už ale vyřizuji bydlení, aby za mnou mohla co nejdříve dorazit i rodina. Město postupně prozkoumávám.



Nebyl jste osloven třeba také vedením Motoru, jestli byste se nevrátil domů do Českých Budějovic?

Zatím jsem osloven nebyl. Žádné jednání neproběhlo.



Možnost návratu domů by vás nelákala? Třeba po třech letech, kdy vám v Plzni vyprší kontrakt?

Pokud ze strany Budějovic bude zájem, tak proč ne. Ale nejlepší by bylo, kdyby už byl v té době Motor zase v extralize.