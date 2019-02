Plzeň – Osmnáctiletý Michal Káník dal první a zatím také jedinou branku hokejistů v letošní sezoně. Na ledě extraligové Plzně prohráli Jihočeši v úvodním přípravném duelu této sezony 1:4.

Hrálo se v obrovském vedru. Měla vysoká teplota na průběh utkání velký vliv?

Vedro bylo skutečně extrémní. Skoro se nedalo dýchat. Když to přeženu, tak v první třetině to bylo k nevydržení. Z hokejové stránky bylo znát, že to byl náš první zápas. Moc přesvědčivý výkon jsme nepodali.



Zatímco vy jste přijeli s hodně mladým týmem, Plzeň postavila silnou sestavu. Byli jste si toho vědomi?

Samozřejmě nám bylo řečeno, že Plzeň postavila silný mančaft. Zároveň nám ale trenéři také řekli, že se tím vůbec nemáme zaobírat. Že to bude jen o nás, jak se k tomu postavíme a do zápasu vstoupíme.



Dvě třetiny měl extraligový soupeř dost citelně navrch, zvedli jste se a srovnali krok až v té třetí.

Dvě třetiny nás domácí přehrávali. Nahráli si a přebruslovali nás. My jsme nadělali hodně chyb a můžeme poděkovat jen Honzovi Strmeňovi v brance, který chytil minimálně pět dalších gólů. Nebýt jeho, tak bychom prohráli výrazně větším rozdílem.

Prohra vás samozřejmě těšit nemůže, ale porážka 1:4 na ledě bronzového týmu extraligy nevypadá jako nějaká tragédie.

To je pravda, ale výkon, který jsme podali, nebyl naší dobrou vizitkou. Až třetí třetina trochu odpovídala tomu, co bychom chtěli hrát. První dvě třetiny z naší strany dobré nebyly.



Ve třetí třetině jste dal svůj vůbec premiérový gól v prvním týmu. Potěšil hodně?

Určitě. Byl to můj úplně první gól v mužích. Ani pořádně nevím, jak jsem ho dal. Vím, že jsem to stáhl nahoru, ale byl v tom asi i kus náhody. Euforie ale byla velká, že se to konečně povedlo a spadlo to tam. Nic to však nemění na tom, že jsme nepodali dobrý výkon.



Čeká vás za první gól v sezoně příspěvek do týmové pokladny?

Samozřejmě. S tím počítám.



Jak to vypadá s vaším bojem o místo v konečném kádru Motoru?

To je všechno na trenérech. Snažím se poctivě makat a uvidíme, jak to nakonec dopadne.



Váš otec je bývalý ligový fotbalista a v Plzni nemohl chybět. Mluví vám do hokeje?

Pořád. Neustále do mě něco hustí. Hlavně, že mám ještě víc bruslit.