Letošní sezona je zatím s přehledem nejpovedenější od vzniku novodobého Motoru. Souhlasíte?

Ano. Takový způsob, jakým se v letošní sezoně prezentujeme výsledkově, ale i herně, jsme tady ještě nezažili. Je to paráda. Zbytku soutěže jsme utekli v podstatě o parník. Dobře ale víme, že tohle všechno je jenom příprava a zkouška na to, co přijde v závěru ročníku. Tam se bude rozhodovat o všem podstatném.

Kromě výsledků jste chtěli hrát také AAA hokej, to znamená aktivní, agresivní a atraktivní. Splňuje hra týmu ve vašich očích také tyto požadavky?

Aktivně hrajeme jednoznačně. O tom není pochyb. V některých utkáních bych si určitě uměl představit z naší strany více agresivity. Často to bývá tak, že začneme vlažněji a o první přestávce si kluci něco vyslechnou od trenéra Prospala. Ve druhé třetině pak přichází na led nabuzenější tým a předvádí mimo jiné i agresivnější hru. Co se týká atraktivity, tak se na náš hokej určitě dá dívat. Dáváme hodně gólů, tlačíme se do střelby a do branky.

Projevuje se ve druhém roce už více také kvalitní práce trenéra Václava Prospala?

S Vencou Prospalem jsme se původně chtěli domluvit na tříleté spolupráci. Nakonec jsme se domluvili na dvou letech s tím, že uvidíme, co bude dál. Venca je tady druhou sezonu a naplno se začíná projevovat to, co jsme čekali, že týmu dá. Že mužstvo bude pracovat, hrát s buldočí zarputilostí a touhou po vítězství a porve se o každý puk. Tohle všechno se v této sezoně naplno ukazuje. Navíc se mu s asistentem Alešem Totterem podařilo tým vhodně doplnit.

Váš tým se také jeví jako velmi dobře kondičně připravený, protože prakticky všechny soupeře ve druhých polovinách zápasů fyzicky jasně přehrává.

Náš herní projev souvisí s velmi dobrou kondiční připraveností. V předsezónním období jsme loni i letos trénovali opravdu kvalitně a velmi intenzivně se připravujeme i v sezóně. Jak na ledě, tak na pod vedením kondičního trenéra Tomáše Cibulky na suchu. Zároveň se v tom ale promítá i to, co Venca dostal klukům do hlavy. Každý zápas začíná od stavu 0:0 a jdeme ho vyhrát. Jedno s druhým dává výsledný obraz, že soupeře přehráváme zejména pohybem, aktivitou a agresivitou. Když k tomu přidáme talent, kterého máme v kabině také dostatek, tak naše zápasy nevypadají špatně.

V letošní sezoně se vaše mužstvo konečně přestalo trápit s koncovkou a dává spoustu gólů. Čím se to podařilo zlomit?

Je paráda, že dáváme tolik gólů. Na soupeřovu branku vyšleme opravdu hodně střel. Možná je to klišé, ale když nevystřelíš, gól nedáš. Hodně střílíme, a že dáváme branky, to je ta největší radost, kterou fanoušek při hokeji může společně s vítězstvím zažít. A také jsme posílili kádr a přivedli střelce.

Jedna věc se ale přece jen tolik nedaří, a to je výraznější zařazování mladých odchovanců do prvního týmu. Z juniorky nevyrůstají hráči, které by bylo možné v áčku vyzkoušet?

Juniorů se v sestavě neobjevuje tolik jako loni, to je pravda, ale dva hrají víceméně stabilně. Příčin je několik. Ta základní je, že jsme si jako každoročně stanovili dvě základní priority: postup a zařazování juniorů do sestavy. Trošku lépe jsme se s nimi ale naučili pracovat. Prioritou číslo jedna je postup, kterému je všechno podřízeno, takže máme i méně juniorů v sestavě. Druhou příčinou je letos širší hráčský kádr. Trenér má už i tak problém, koho nechat na tribuně. Pak už logicky nezbývá takový prostor pro mladé. A za třetí si nejsem úplně jistý, že máme v juniorce hráče, kteří si svými momentálními výkony o místo v áčku říkají.

Před rokem jste v závěru sezony částečně doplatili na úzký kádr. Letos ho máte podstatně širší. Považujete aktuální početnost týmu za optimální?

Loni byl kádr užší, protože trenér Prospal měl jasnou představu, jak bude s hráči pracovat. Chtěl, aby ti, kteří dobře pracují v tréninku i hrají v utkáních, pravidelně nastupovali. Jenže to se širším kádrem nejde. V zámoří je to jednoduché. Tam hráči putují mezi prvním týmem a farmou jako na běžícím pásu podle toho, jak trenéři potřebují. Bohužel se ukázalo, že se s tím musíme, a hlavně Venca, poprat a pracovat se širším kádrem. A má s tím jednoznačně trable. Při zápasech jsou na tribuně hráči, u kterých k tomu vlastně není žádný důvod. Na tréninku pracují, hrají dobře v zápasech, a přesto se nevejdou do sestavy. Ale s tím se nedá nic dělat. Je to daň za to, že máme širší kádr, který ale bezesporu mít musíme, abychom byli na závěr sezony co nejlépe nachystáni.

Do konce ledna můžete shánět případné posily. Přemýšlíte o tom, nebo nechcete sahat do mužstva, která šlape skutečně na výbornou?

Díváme se, jestli se třeba někdo nenaskytne. Ale to je tak celé, co k tomu mohu říct. Je to hlavně téma pro trenéry. Přesto si mohu dovolit říct, že pokud by se někdo objevil, tak bychom zvažovali, jestli do toho jít. Kádr v současné podobě funguje velice dobře a není žádný zásadní důvod ho doplňovat. Na konci ledna se vrátí Ondra Kachyňa, abychom doplnili obranu. S tím ale do Havířova už odcházel. Jdou na něj dobré reference a hlavně pravidelně hraje. Také uvidíme, jak to dopadne v extralize. Pokud by mělo dojít k nějakým úpravám už v průběhu letošní rozehrané soutěže, tak to může zásadním způsobem ovlivnit i dění v Chance lize. Týmy ze spodní části nejvyšší soutěže, které by rázem neměly o co hrát, se tak mohou lehce zbavit některých hráčů a ulevit svým rozpočtům. Najednou pak celá řada klubů v naší soutěži může hrát s úplně jinými kádry, než hrály dosud. Ale doufám, že tohle pánové, kteří o tom budou rozhodovat, vezmou v úvahu a něco takového nedopustí. Museli bychom ale také reagovat.

Do zbytku nadstavbové části soutěže vstupuje vaše mužstvo s obrovským bodovým náskokem, což mu samozřejmě nelze vyčítat. Ale nebojíte se trošku ztráty koncentrace týmu pod vlivem jasného vedení v soutěži?

S tím jsme měli každoročně trochu problém. Kolem Vánoc na tom býváme většinou velmi dobře, a když přišla horší část sezony, tak se dostavila vždycky až v lednu a s blížícím se závěrem ročníku. Po těchto zkušenostech obavy mám, ale jako každý rok věřím, že tentokrát se nám to vyhne. Trénujeme dobře a pevně věříme, že ve druhé polovině sezony pokles výkonnosti nepřijde.

Váš tým má na čele tabulky náskok, ale zbytek aspirantů na play off je mimořádně vyrovnaný. Koho vidíte jako největšího soupeře v boji o extraligu?

V play off budou nepříjemní úplně všichni. Ostatní týmy jsou hodně vyrovnané. To, že Jihlava zůstala ve spodní osmičce, ještě neznamená, že nebude nepříjemným protivníkem pro kohokoliv v předkole play off, které si zřejmě zajistí. Je to hodně vyrovnané a soutěž, bez ohledu na to, že ji o parník vedeme, a je zase o něco kvalitnější, než bývala v minulých letech.

Letošní sezona je teprve ve své polovině, ale vy už musíte řešit také tu příští a začít nabízet smlouvy hráčům i trenérům. Činíte tak?

Teď to teprve všechno začne. V první řadě se musíme domluvit, jestli u nás bude v příští sezoně trenér Prospal. Předpokládám, že bude. Pokud postoupíme, tak o tom vůbec nepochybuji. Ale jistotu, jestli u nás bude, nebo nebude, potřebujeme mít mnohem dřív. Buď budeme hráčský kádr pro příští sezonu připravovat s ním a jeho trenérským týmem, nebo budeme muset počkat na to, kdo kádr bude chystat. Moje zkušenost je totiž taková, že každý nový trenér přišel s tím, že současný kádr je třeba přebudovat…

Může být u trenéra Prospala problém v tom, že jeho rodinné zázemí je v Americe a zpět v Čechách je i dle svých slov jen dočasně?

Myslím si, že ano.