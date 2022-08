Yonsei University – HC Tábor 2:6. „První utkání jsme odehráli v podstatě po pár dnech tréninku. Vyšli jsme vstříc soupeři, který tu měl soustředění. Je proto těžké něco blíže hodnotit. Byl to tak trochu bláznivý zápas a ještě jsme pořádně nevěděli, co vlastně hrát. Na druhé straně měl ale parádní tempo, dal nám příležitost vidět kluky v akci a vyhráli jsme ho. Rozhodně převažují pozitiva.“

HC Tábor – Dukla Jihlava 4:0. „S Jihlavou už to bylo pochopitelně o něčem jiném a myslím si, že toho dost ukázalo nám i soupeři. Bylo fajn, že přišlo dost diváků a mohli se podívat i na nové kluky v týmu. Zápas se nám navíc povedl; měli jsme v něm dobré nasazení a co je určitě pozitivní, v naší hře už se objevily věci, které tam mít chceme. Soupeř má rozhodně svou kvalitu a je dobře, že jsme utkání takhle zvládli.“

Letci Letňany – HC Tábor 4:7. „Utkání v Letňanech jsme hráli den po tom domácím s Duklou. Oproti úterku se více blížilo tomu, co nás v sezoně čeká; stadion, tvrdost soupeře, chyby rozhodčích, hodně oslabení a přesilovek… Pro kluky to každopádně bylo těžké. Většina z nich hrála druhý zápas ve dvou dnech, navíc jsme promíchali nejen sestavu, ale u některých i posty, na kterých nastoupili. Nám trenérům to ukázalo, jak se hráči s tou zátěží vypořádávají. Zápas jsme nakonec zvládli. Dokázali jsme v něm být produktivní, na druhé straně bylo v našem výkonu i hodně chyb, hlavně při vlastních přesilovkách, kterým jsme se samozřejmě ještě na tréninku nevěnovali. Další vítězství je pro nás samozřejmě dobré. Platí to, co jsem říkal na začátku: pozitiva zatím převažují.“