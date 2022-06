Když se k tomu připočtou předchozí angažmá ve druhé nejvyšší soutěži, kterou si zahrál i za mateřský Písek, Motor České Budějovice, a také Most, zastaví se jeho statistiky v této soutěži na 287 utkáních a 165 kanadských bodech (67+98).

Šikovný forvard má navíc na kontě i 11 extraligových startů v barvách plzeňské Škodovky. A konečně další epizodu své dosavadní seniorské kariéry napsal i ve druhé lize, kterou hrál s výjimkou jednoho startu za Milevsko výhradně doma u Otavy.

Jaká cestička vás dovedla až k táborskému angažmá?

S Táborem jsem byl v kontaktu už bezprostředně po sezoně, ale pak se to poměrně dlouho táhlo. Mezitím přišla i jedna konkrétní nabídka z Chance ligy, ale nakonec se podařilo to, co jsem si přál: všechno se tady sladilo a domluvili jsme se. Jsem opravdu moc rád, že to tak dopadlo a můžu tady být.

Čím vás nabídka z Tábora nejvíce oslovila?

Líbí se mi ambice, které tady jsou, a tým, jaký se tu tvoří. Navíc jsem na jaře sledoval zápasy táborského týmu v baráži, a uchvátila mě ta atmosféra, která je provázela. Těším se na to, že to teď zažiju osobně a lidi nás poženou.

Ovlivnil vaše rozhodnutí i fakt, že se vracíte na domovský jih Čech?

I to samozřejmě sehrálo svou roli. Mám teď sice zázemí v Praze, ale je dobře, že je to odtud blízko i do Písku, kde jsem vlastně stále doma. Jak už jsem říkal, i díky tomu je to pro mě jednodušší.

Už jste naznačil, že pro vás táborské prostředí není úplně neznámé…

Pár let zpátky jsem hrál proti Táboru ve druhé lize. Přiznám se, že jsem sem s Pískem nerad jezdil, protože to tu byla pevnost a hrálo se tady fakt těžko. Některé kluky jsem už tehdy poznal jako soupeře. Je tady i dost dalších, proti kterým jsem hrál, nebo s nimi byl i v kabině… Teď jsem navíc poznal zázemí a musím říct, že je super.

Jaká osobní přání si do nadcházející sezony v táborském dresu ponesete?

Nejdůležitější samozřejmě je, abych byl zdravý a vyhýbala se mi zranění. To samozřejmě platí pro všechny. Sezona je dlouhá, takže bych byl rád, abychom si tady všichni hokej užívali a co nejlépe se připravili se na to podstatné, což je play-off. Věřím, že s takovým týmem prožijeme úspěšnou sezonu.