Slušivé speciální vánoční zelené dresy, které půjdou do dražby a výtěžek získá Centrum Bazalka. To byl bezpochyby největší klad posledního utkání českobudějovického celku.

Co dál? Velice slušně odehraná první třetina, která skončila 1:1. Ale dojem z ní kazila čtyři úplně zbytečná vyloučení, protože pokaždé se jednalo o fauly v útočném pásmu. Přitom trenéři neustále apelují na své svěřence, že pokud nepřestanou neustále chodit na trestnou lavici, výsledky se nedostaví. „Ani jedno vyloučení v první třetině nebylo v našem obranném pásmu po nějakém dohrání soupeře u mantinelu,“ zlobil se i trenér Motoru Václav Prospal.

Pořádně ho namíchl také vítězný čtvrtý gól soupeře. „Padl po našem vyloučení za nedovolené bránění ve středním pásmu úplně mimo hru. Hodnocení zápasu je stejné jako po řadě jiných. Uděláme spoustu faulů a nejsme dostatečně produktivní, abychom tyhle chyby kompenzovali. Výsledek je pak takový, že prohrajeme o jeden gól,“ neskrýval značnou nespokojenost.

Druhá třetina, to byla ze strany Jihočechů stejně jako předtím v Brně naprostá katastrofa. Jakmile mužstvo inkasuje, tak se v posledních zápasech doslova sesype a kupí chybu za chybou. A to toho ještě spoustu pochytá gólman Patera.

Mužstvu slouží ke cti, že po doslova tragické druhé třetině zvedlo hlavu, dalo dva góly a o bodový zisk se pralo až do poslední vteřiny. „To by ale mělo být automatické, že to hráči nezabalí,“ namítne Prospal. „Jsme profíci a hokej je naše práce, za kterou jsme hodnoceni. To ani nepřipadá v úvahu, aby to zabalili. Spíše je otázka, proč se zápas co zápas dostáváme do pozice, kdy to musíme otáčet ve třetí třetině proti soupeřům, u kterých je ve většině případů gólman jejich absolutně nejlepším hráčem. To prostě nejde,“ jen těžko trenér kousal další porážku.

Energie předvedla na jihu Čech svůj typický hokej založený na výborném bruslení, díky kterému se dostává do řady přečíslení. I potřetí brala ve vzájemném duelu s Motorem plný počet tří bodů. „Věděli jsme, že nás v Budějovicích bude čekat těžké utkání. První třetina byla ovlivněná řadou zbytečných faulů z obou stran, které hru rozkouskovaly. Můžeme být rádi, že skončila alespoň 1:1,“ hodnotil zápas karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Také on viděl jako klíčovou druhou třetinu. „V té jsme si vytvořili určitý tlak a a nějaké šance. Soupeři jsme odskočili, ale třetí třetinu jsme zvládli jenom díky výbornému výkonu Filipa Novotného v brance, který nás držel po celý zápas. Dělali jsme věci, které bychom dělat neměli. Jsme rádi, že jsme odkázali zápas zvládnout za tři body,“ připustil.