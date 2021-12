Úvod zápasu byl z obou stran trochu rozpačitý, ale postupně se Jihočeši rozjeli a v první třetině soupeře zaslouženě přehráli. V 6. min. zůstal nekrytý za plzeňskou brankou Hanzl, nabral kotouč na hůl doslova jako na lopatu a florbalově ho šoupl za záda překvapeného gólmana Svobody.

Ale to nebylo všechno. O čtyři minuty později nachytal plzeňského brankáře nenápadnou střelou Šenkeřík a vyhnal ho z branky. Nahradil ho táborský odchovanec Pavlát.

Další slibné možnosti sice už domácí celek neproměnil, ale vedení 2:0 po první třetině mu slušelo.

Jenže Motor zaspal vstup do druhého dějství, nedostatečně pokryl budějovického odchovance Mertla a ten opět potvrdil, jak je šikovný hokejista. Zblízka snížil na rozdíl jediného gólu.

Jihočeši ale byli hladovější než soupeř a bylo vidět, že body potřebují o něco víc. Percy sice ještě nastřelil jen brankovou konstrukci, ale ve 28. min. už to bylo 3:1. Zblízka se podruhé v sezoně prosadil Beránek.

„Škoda, že jsme dostali rychlý gól, ale kluky to nijak nenahlodalo. Plzeň sice měla místy trochu navrch, ale jinak je zápas vyrovnaný. Výborně si vede lajna Martina Hanzla, která se postarala o všechny tři góly. Mám radost, že se jim takhle daří. Tak to má v týmu být, že pokaždé táhne někdo jiný. Vedení 3:1 je zasloužené. Pokud udržíme takový výkon i ve třetí třetině, tak bychom uspět,“ zhodnotil druhé dějství útočník Motoru Matouš Venkrbec, kterého zatím nepouští do hry bolavá záda.

Zkušený centr svým parťákům věřil právem. Neubrali a naopak ještě přidali další gól. Postaral se o něj hned v úvodu závěrečné části hry matador Vondrka.

Ale vyhráno ještě nebylo. Zarputilý soupeř snížil, když se zblízka prosadil podruhé v utkání Mertl – 4:2. Dvě vyloučení na straně hostí naštěstí případný tlak hodně přibrzdila, i když v nich měla více šancí spíše Škodovka.

Závěr byl dramatický, hrálo se prakticky na jednu branku, hosté navíc zkusili power play, ale obětavě bránící Jihočeši na čele s výborným Hrachovinou v brance cenné tři body uhájili.

Branky a nahrávky: 6. M. Hanzl (Karabáček, M. Beránek), 10. Šenkeřík (Karabáček, M. Hanzl), 28. M. Beránek (M. Hanzl, Karabáček), 42. Vondrka (Valský) – 21. Mertl (Dzierkals, M. Lang), 48. Mertl (Dzierkals, Budík). Vyloučení: 4:4, bez využití. Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Gerát, Hynek. Diváci: 1000 (omezený počet).

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bučko – Gulaš, Pech, Holec – Zd. Doležal, J. Novotný, Abdul – Valský, J. Ondráček, Vondrka – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Plzeň: M. Svoboda (10. Pavlát) – Čerešňák, Kaňák, Budík, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, V. Lang – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Schleiss, Bulíř, Suchý – G. Thorell, Kodýtek, Blomstrand – F. Přikryl, M. Marcel. Trenéři Baďouček a Říha.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): Měli jsme dobrý vstup do utkání. Potěšila mě lajna Martina Hanzla, který dodávala mužstvu energii, byla i produktivní a pomohla nám najít cestu k vítězství. Měli jsme špatných prvních deset minut druhé třetiny, ale soupeř nás naštěstí potrestal jen jedním gólem. Potom jsme se vrátili do utkání a závěr jsme zvládli, když nás podržel gólman.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Zápas jsme si prohráli v prvních deseti minutách, kdy jsme dostali dva góly. Špatně jsme bruslili a neuhrávali jsme osobní souboje. Ani jsme je uhrávat nemohli, protože jsme do nich nechodili. Rychlé snížení na začátku druhé třetiny nám pomohlo, měli jsme chvilku tlak, ale domácí nám brzy zase odskočili na 3:1. Náš závěrečný tlak už vyzněl naprázdno a proto se vracíme s prázdnou.“