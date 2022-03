Po téměř měsíci se do hostující sestavy vrátil uzdravený kapitán Gulaš, naskočil i obránce Bindulis. Naopak vypadl útočník Abdul, dlouhodobě jsou mimo hru mladíci Chlubna s Tomanem. Domácím chyběl kapitán Polák, do branky se postavil trochu překvapivě místo Stezky Dolejš.

Jihočechům chvíli trvalo, než rozjezdili dlouhou cestu autobusem. Valský sice hned ve druhé minutě trefil spojnici tyče a břevna, ale jinak úvod zápasu patřil Vítkovicím. V 11. min. se také dostaly do vedení. Obrana Motoru nechala mezi kruhy nekrytého Fridricha a ten prostřelil Hrachovinu mezi betony.

První třetina pak běžela v poklidné atmosféře ke svému konci, až jednatřicet vteřin před koncem vypálil od modré obránce Vráblík a překvapený gólman našel kotouč až ve své síti.

Hned po přestávce vyrobil hrubici v rozehrávce domácí Solovjev, Pech však bekhendem Dolejše nepřekonal. Ve 23. min. už ale Motor přece jen vedl. Rutinér Novotný vyhrál buly přesně na Valského a jeho výstavní dělovka z první nabrala směr přesně do horního růžku vítkovické branky – 1:2.

Únava z cesty byla pryč a Motor začal soupeře začal přehrávat. Změnila to až první přesilovka zápasu, kterou hráli domácí a Hrachovina musel svůj tým několikrát podržet. Ve 35. min. však zasáhnout nemohl, když Plášilovo nahození tečoval těsně před ním Lakatoš a bylo vyrovnáno.

V závěru druhého dějství bylo ještě hůř. Flickovu střelu v avizované výhodě Hrachovina neudržel a Marosz dorazil kotouč do sítě – 3:2.

Do třetího dějství vstoupili hosté s velkým odhodláním. Hanzl trefil tyč a navrátilec Gulaš v přesilovce bombou z voleje vyrovnal. Motor byl lepší, ale vítězný gól se jim dát v řádné hrací době nepodařilo.

O bodu navíc rozhodovalo prodloužení, které netrvalo ani dvě minuty. Vítězný gól dal domácí Krenželok.

Branky a nahrávky: 11. Fridrich (Marosz, Illéš), 35. Lakatoš (Plášil, Illéš), 39. Marosz (Flick, Solovjev), 62. Krenželok (Marosz) – 20. Vráblík (Štencel, M. Beránek), 23. Valský (J. Novotný), 49. Gulaš (M. Hanzl, Valský). Vyloučení: 3:1, využití: 0:1. Rozhodčí: Hejduk, Kika – Lederer, D. Klouček. Diváci: 4109.

Vítkovice: Dolejš – Pedan, Solovjev, Stehlík, Plášil, L. Kovář, Koch – Lakatoš, J. Hruška, Krenželok – Fridrich, Marosz, Illéš – Dostálek, Flick, R. Bondra – Bernovský, Chlán, Dej. Trenéři Holaň, Philipp a Šimíček.

Motor: Hrachovina – Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Bindulis – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – Holec, Koláček, Vondrka – Valský, J. Novotný, D. Voženílek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů - Miloš Holaň (Vítkovice): "Vyrovnaný zápas. Chtěli jsme být aktivní, což se nám i dařilo. Škoda laciného vyrovnávacího v závěru první třetiny. Byl to zápas plný zvratů. Nikdy se nevyjadřuji k rozhodčím, ale emoce musí ven a určitě nemluvím jen za sebe. Gól na 3:3 jsme dostali z přesilovky, která vůbec neměla být. Voženílek tam skočil jako do bazénu. Tím jsme možná přišli o tři body. Děkuji hráčům, že v prodloužení našli cestu k vízězství. O to víc si toho cením."

Jaroslav Modrý (Motor): "Hrál se vyrovnaný zápas. V závěru první třetiny jsme se vrátili do zápasu. Ve druhé části jsme skóre otočili, ale pak jsme udělali pár chyb, kdž jsme si špatně rozebrali hráče a soupeř to potrestal. Ve třetí třetině jsme vyrovnali, ale v prodloužení dali gól domácí."