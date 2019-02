České Budějovice – Ve 24. kole extraligy prohráli hokejisté HC Mountfield se Zlínem 3:6, přestože již v 6. minutě vedli 3:0… Zatímco Valaši vyhráli na ledě soupeře už podeváté za sebou, Jihočeši bohužel přerušili sérii sedmi zápasů, ve kterých dosáhli alespoň na bod. V neděli hrají od 15.30 v Karlových Varech.

Trenér HC Mountfield Peter Draisaitl | Foto: Deník/ Václav Pancer

Pátečnímu duelu předcházelo slavnostní podepsání Charty fair play. Postaral se o něj domácí kapitán Jiří Šimánek, který stvrdí svým jménem souhlas s jednáním v rámci fair play. „Respekt k soupeři je důležitý, měl by ho prokázat každý hokejista," řekl k podpisu sám hráč.



Sestava Mountfieldu z posledních dvou duelů doznala jediné změny. Na pravém křídle čtvrtého útoku Kohn nahradil Suju, který se posadil na střídačku jako třináctý útočník.



Jihočeši vlétli do zápasu jako uragán. Po pouhých čtyřiapadesáti vteřinách vybojoval Prospal kotouč, posunul Hanzalovi a ten střelou z prostoru mezi kruhy nedal Sedláčkovi šanci. Ani ne o minutu později obkroužil Sedláčkovu branku Langhammer a značně překvapenému zlínskému gólmanovi zasunul kotouč do sítě podruhé.



Hostující střídačka zareagovala střídáním a do branky poslala náhradníka Horčičku. Ten udržel čisté konto pouze do šesté minuty, kdy domácí hvězdná eskadra z NHL sehrála parádní přesilovkovou kombinaci, na jejímž konci našel Michálek zblízka z úhlu místečko nad Horčičkovým ramenem.

V té chvíli asi nikoho na stadionu nenapadlo, že na konci druhé části hry bude svítit na multifunkční kostce stav 3:5!



Ve 12. min. přišlo první varování, kdy se rovněž v početní výhodě hosté dočkali poprvé. Linhartova střela po ledě prošla skrz houštinu hráčů a skončila až za Kantorovými zády.



Druhá třetina měla z hlediska Jihočechů naprosto katastrofální průběh. Pouhé čtyři vteřiny po návratu vyloučeného Podlešáka z trestné lavice napřáhl na modré Matějíček a i s pomocí teče obětavě bránícího Květoně prostřelil Kantora podruhé.



Třetí trefu přidal Zlín krátce poté dokonce ve vlastním oslabení. Holík vysunul Čecha a ten své sólo zakončil neomylně pod horní tyčku domácí klece.

Ale to bohužel ještě nebylo všechno. Dvě minuty před druhou sirénou se dostal ke kotouči na kruhu zcela nekrytý Matějíček a svou dělovku nasměroval do horního růžku. Ani ne minutu poté si nabruslil do útočného pásma Holík a také on mířil přesně pod horní tyčku.



Do závěrečné třetiny poslala domácí střídačky do branky Lakosila a mužstvo zavelelo k mohutnému náporu. Šancí přibývalo jak na běžícím pásu, tlak to byl místy až drtivý, ale Horčička odolával. Při Prospalově dorážce mu navíc pomohla i tyč. Deset vteřin před koncem navíc pečetil výhru hostí Hamrlík.

Branky a nahrávky: 1. M. Hanzal (Prospal), 2. Langhammer (Kotalík, Kolarz), 6. M. Michálek (M. Hanzal, Prospal) – 12. Linhart (Leška, M. Hamrlík), 25. Matějíček (Tesařík), 27. F. Čech (P. Holík), 38. Matějíček (Honejsek, Veselý), 39. Holík (F. Čech, Honejsek), 60. M. Hamrlík (Leška, Balaštík). Vyloučení 8:8, využití 1:1, v oslabení 0:1. Rozhodčí: Blecha, Hradil – Bláha, Kostka. Diváci: 4122.

Mountfield: Kantor (41. Lakosil) – Ptáček, Jank, Ference, Vydarený, Kolarz (32. Prokop), Vráblík – Dej, Mertl, Podlešák – M. Michálek, M. Hanzal, Prospal – Kotalík, Langhammer, L. Květoň – Kohn. Knotek, Šimánek. Trenéři Draisaitl a Bělohlav.

Zlín: Sedláček (2. Horčička) – M. Hamrlík, Linhart, Tesařík, Urbanec, Šenkeřík, Řezníček, Matějíček – Balaštík, Leška, Köhler – Honejsek, Čajánek, Veselý – Ondráček, P. Holík, F. Čech – Okál, Melenovský, Kubiš. Trenéři Vlach a Jurík.



Hlasy trenérů – Peter Draisaitl (Mountfield): „Takový zápas jsem snad ještě nezažil, aby mužstvo v průběhu jednoho utkání takhle ztratilo tvář. Tvrdě jsme na to doplatili. Přestali jsme hrát. Proč, to nevím. Na to se budu muset hráčů zeptat."

Jiří Jurík (Zlín): „Prožili jsme hrůzostrašných prvních šest minut, kdy jsme dostali tři góly. Poté jsme snížili na 3:1 a srovnali krok. Ve druhé třetině jsme byli hodně efektivní a spadlo nám tam prakticky všechno. Ve třetím dějství už jsme spíše hlídali výsledek a podržel nás Luboš Horčička v brance."