HC Vimperk – Sokol Radomyšl 4:5 (0:0, 4:1, 0:3 – 0:1). 23. P. Šebesta (L. Bednařík, Dlouhý), 26. M. Hrubý (Dlouhý, L. Bednařík), 27. Ruda (L. Hrubý, Samohejl), 36. Ruda (L. Hrubý, Samohejl) – 32. J. Řehoř (Strnad), 48. Jungbauer (Vlk), 49. Šimoník (Stauber), 51. Šimoník (O. Gába), 63. Vlk (Burkoň, P. Procházka).

Sestavy – HC Strakonice: Vastl – D. Kovář, D. Škoda, Hodánek, Topinka, M. Hrubý, L. Hrubý – Menšík, P. Řehoř, Ruda, Mikeš, Jiřinec, P. Šebesta, Křenek, Dlouhý, Samohejl, L. Bednařík. Trenéři Martin Všetečka a Luboš Krupka. Sokol Radomyšl: R. Kříž – P. Procházka, Jan Hřebíček, F. Procházka, M. Hřebíček, Burkoň, Pěnička – Slavík, Vlk, Jungbauer, J. Řehoř, Strnad, Stauber, O. Gába, Šimoník, R. Volf ml. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Odehráli jsme to jako v pátek v Pelhřimově. Dvě třetiny výborné a pak přestaneme hrát. První třetina byla vyrovnaná a skončila bez branek. V té druhé jsme dali tři šťastné branky, jednu po teči, při další gólman nic neviděl a při třetí se puk odrazil k hráči před prázdnou bránu. Radomyšl pak snížila, ale my dali čtvrtý gól. V úplném závěru dostal soupeř dvě plus dvě minuty a místo toho, abychom v úvodu třetí třetiny v přesilovce rozhodli, tak si hráči asi mysleli, že se nic nemůže stát. Hosté však proměnili dva brejky, dostali se na koně a šanci si již nenechali vzít. Oni hráli celých šedesát minut, my jen čtyřicet. V tu chvíli se nedá vyhrát. Docela chápu diváky, že v závěru utkání odcházeli. Rád bych se jim omluvil, ale náš výkon ve třetí třetině byl neomluvitelný,“ komentoval derby strakonický trenér Martin Všetečka.

Velice spokojený byl naopak po utkání trenér Radomyšle David Míka. „Hrálo se za výborné atmosféry a z našeho pohledu i dobrý hokej. Začali jsme utkání dobře a byli v prvních deseti minutách více na puku. Pak jsme se sice dostali pod tlak, ale první dějství skončilo bez branek. Ve druhé třetině jsme sice čtyřikrát inkasovali, ale tak zlé to z naší strany nebylo. Šance se rodily na obou stranách, ale branky dávali domácí. V závěru druhé třetiny jsme dostali dvě plus dvě minuty. Nabádal jsem o druhé přestávce hráče, aby se semkli, oslabení ustáli a pak se snažili zopakovat zápas z Hluboké, kdy jsme také ve třetí třetině smazali tříbrankové manko. Dali jsme na 4:2, domácí zalezli před svou branku ve snaze vedení ubránit, ale my do toho šlapali a podařilo se vyrovnat. Vyšlo nám pak i prodloužení. Skvěle zachytal gólman Kříž a opět odvedli super práci všichni hráči, kteří nastoupili,“ shrnul utkání David Míka a pokračoval: „Série výher pomoha k sebevědomí týmu i ve chvílích, kdy se výsledkově až tolik nedaří. Kluci mají více natrénováno než v předešlé sezoně a vydrží v tempu celých šedesát minut. Zkrátka věří tomu, že jsou schopni tréninkový dril prodat v zápase. To se pak projevuje jak na ledě, tak i v kabině.“