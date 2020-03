„Že svaz zrušil zbytek sezony považuji v dané chvíli za jediné správné řešení,“ nechal se slyšet generální manažer ČEZ Motoru Stanislav Bednařík. „Zdraví všech hráčů i dalších účastníků zápasů musí být na prvním místě. Z tohoto pohledu ani nic jiného nepřipadalo v úvahu,“ dodal.

Jeho tým letošnímu ročníku druhé nejvyšší soutěže zcela jasně dominoval. Vytvořily rekord v počtu bodů získaných za základní část (153) a zvítězil v 50 z celkových 58 utkání.

V dané situaci je zcela jednoznačné, že jsou právě Jihočeši postupujícím do nejvyšší soutěže, ve které nahradí sestupující Kladno. „Beru jako samozřejmé rozhodnutí, že budeme postupovat my. Na tom se v zásadě shodlo všech deset účastníků středeční schůzky účastníků play off první ligy,“ zdůrazní Bednařík.

Do extraligy se českobudějovický tým vrací po dlouhých sedmi letech. „Jsem šťastný, že se nám to podařilo. I když jsem si představoval, že se do extraligy dostaneme jiným způsobem. Mám obrovskou radost a cítím velké zadostiučinění. Je to završení sedmi let, kdy jsme pokaždé kromě hned prvního roku pomýšleli na postup. Letos se nám to povedlo,“ cítí šéf klubu mimořádnou spokojenost.

Vinou nákazy koronavirem přišel klub i jeho početní fanoušci o možnost slavit postup s fanoušky. „Také jsme se těšili, že postup oslavíme v pátém finálovém utkání doma s našimi věrnými fanoušky. O to přijdeme a je to velikánská škoda. Ale postup nám už nikdo nevezme a kdo jiný by měl postoupit než my, když jsme měli v základní části tak velký náskok,“ zdůrazní generální manažer úspěšného klubu.

Klub by rád uspořádal pro své početné příznivce nějakou oslavu. Momentálně to však bohužel nepřipadá v úvahu. „Všechno je to teprve čerstvé a nevíme, kdy nebezpečí z nákazy koronavirem pomine. Něco určitě uděláme, ale teď to bohužel nemůže být na programu dne,“ je si Bednařík vědom.

Stejně jako v Chance lize bylo rozhodnuto i o ukončení vyřazovací části druhé ligy. Dnešní zápas předkola play off David servis – Příbram se tak neuskuteční. Postupujícího do druhé nejvyšší soutěže určí zápasy tří vítězů skupin, tj. Šumperku, Vrchlabí a Kolína, které začnou v neděli. Otázkou ale samozřejmě je, jestli koronavirus nezruší i tyto zápasy.

Ukončeny byly s okamžitou platností i všechny mládežnické a krajské soutěže. Na víkend plánované finále krajské ligy mužů Pelhřimov – Soběslav tak zůstane rovněž nedohráno.

„Výkonný výbor hokejového svazu vzal při rozhodování v potaz jak většinové názory klubů, tak skutečnost, že situace se velmi rychle vyvíjí, nejsou vyloučena další, zpřísňující opatření ze strany státních orgánů ani kroky, které přijmou v rámci vlastní kompetence regionální, krajské nebo městské instituce,“ uvedl tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

„Výkonný výbor zároveň vyjádřil politování nad tím, že přijaté kroky výrazně poznamenají závěrečnou část soutěží, které jsou pro kluby, hráče i fanoušky vyvrcholením celoroční práce a sezony. Jednoznačnou prioritou je ovšem v dané situaci ochrana zdraví všech účastníků utkání, zvlášť v případě nezletilých osob,“ dodal Zikmund.