Branky: 10. Prášek (Volf, Hanus), 25. Matiášek (Volf), 29. Matiášek (Hanus, Volf), 48. Prášek (Matiášek), 63. Matiášek (Volf, Hanus) – 14. Smolka (Kroupa, Havlůj), 15. Kysela (Šimeček), 54. Písařík (Smolka), 60. Šimeček (Charousek). Vyloučení: 6:7. Využití: 2:1. Diváci: 250.

IHC Písek: Korytar (21. Kříž) – Dudáček, Hanus, Radoš, Novák, Pavlát, Turek, Dvořák – Prášek, Volf, Matiášek, Březina, Koupal, Hracholski, Macháček, Brož, Pouzar, Cháb, Hollar, Bednařík. Trenér Matušík.

Písečtí v prvním vzájemném duelu na severu Čech podlehli Mostu na nájezdy. Doma to mohli soupeři vrátit s plnou parádu v základní hrací době. Nakonec se šlo do prodloužení, ve kterém Králové znovu udeřili.

Na začátku utkání byli aktivnější hosté, měli i šance, ale jako první udeřili brankově domácí v polovině první třetiny. Soupeř však o tři minuty později vyrovnal a vzápětí překonali hosté mladého domácího gólmana Korytara podruhé po průniku Kysely. Most dostal v první třetině puk do branky ještě jednou, ale sudí gól neuznali. Do druhé třetiny jakoby na domácí straně vstoupil na led zcela jiný tým. Písečtí byli lepší, dostávali se do zakončení a zaslouženě v prostředním dějství překlopili misky vah na svou stranu.

Ve 48. minutě písečtí Králové zvýšili na 4:2 a fanoušci již pomýšleli na tři body. Ale v hokeji dvoubrankový náskok nic neznamená. Pět minut před koncem utkání Most snížil na rozdíl jediné branky z přesilovky a v samotném závěru srovnal při power play. Muselo se tedy pokračovat v prodloužení. Hosté však pykali za nedisciplinovanost, domácí měli navrch, první velkou šanci nevyužili, ale ve druhé již nezaváhali a druhý bod z utkání patří jim.

Písečtí jsou aktuálně na 12. místě tabulky se stejným počtem bodů jako 11. Děčín. Na další týmy před sebou však již ztrácejí šest a více bodů. Mají ale k dobru dohrávku na ledě předposledního Hronova, kde se o víkendu nehrálo z důvodu marodky domácích. V dalším kole Písečtí přivítají v sobotu 17. prosince od 17 hodin na svém ledě šesté Vrchlabí. Na jeho ledě padli 2:5, takže mají soupeři co oplácet.

Komentář trenéra Tomáše Matušíka k utkání s Mostem:

