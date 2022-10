Góly a nahrávky: 1. Matiášek (Volf, Prášek), 12. Matiášek (Volf, Hanus), 13. Koupal (Turek, Hrakholski), 24. Matiášek (Prášek, Dudáček), 35. Dudáček (Matiášek, Volf), 50. Volf (Radoš, Prášek) – 15. Bláha (Patyk, Křepelka), 25. Bláha (Bílek, Janda), 37. Bílek (Křepelka), 60. Řepka (Bílek). Vyloučení: 5:7. Využití: 2:2.

IHC Písek: Kříž (Novák D.) – Novák F., Dudáček, Kurfürst, Hanus, Turek, Radoš – Hollar, Macháček, Hrakholski, Brož, Koupal, Prášek, Volf, Matiášek, Pouzar, Novotný, Bednařík, Andrle

Skvělý start do utkání a skvělý střelecký počin Jana Matiáška v podobě hattricku. To byly základní atributy vítězství píseckých hokejistů v tomto důležitém souboji.

Jmenovaný kanonýr se poprvé trefil do černého po necelé minutě utkání. A když v polovině první třetiny přidali góly znovu Matiášek a brzy po něm Koupal, bylo na píseckém zimním stadionu veselo. Soupeř však domácím rychle připomněl že zdaleka není konec a snížil na 3:1. Díky třetí trefě Matiáška si domácí vzali po čtyřech minutách druhé třetiny vedení o tři góly zpět, ale soupeř znou rychle snížil. A stejný scénář se opakoval pět minut před koncem druhé periody. Dudáček dal na 5:2 a soupeř brzy nato snížil. V polovině závěrečné třetiny vrátil domácím třígólový náskok Volf a hosté již moc času na to, aby se zápasem ještě něco uělali, neměli. Za aktivitu byli odměněni čtvrtou brankou, ale to až v poslední minutě.

Písečtí zvítězili podruhé v sezoně za tři body a poskočili na 10. místo šestnáctičlenné tabulky. Nyní ve středu je čeká soupeř z nejtěžších, přivítají na svém ledě v jihočeském derby Kohouty z Tábora.

Hodnocení utkání s Řisuty:

Zdroj: Youtube

Zdroj: IHC Králové Písek