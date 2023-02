Branky: 30. Patyk (Bílek, Janeček) – 22. Radoš (Volf, Hanus), 61. Hanus. Rozhodčí: Hacaperka – Sýkora, Thuma. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:2.

Sestava IHC Písek: Novák (Polhorodnik) – Turek, Dvořák, Novák, Pavlát, Radoš, Brož, Hanus – Andrle, Matiášek, Chocholoušek, Macháček, Březina, Koupal, Volf, Cháb, Hollar, Hracholski, Pouzar.

V nadstavbové části druhé ligy písečtí hokejisté ztratili první bod až v šestém utkání. Stále však vládnou této části soutěže, ze které nejlepší dva celky postoupí do play off. Vedou s náskokem pěti bodů před Benátkami nad Jizerou a jedenácti před Děčínem.

Ve Slaném to byla pořdná hokejová bitva s výbornými výkony gólmanů. Rozhodujícími momenty utkání byly dvě využité přesilovky hráčů od Otavy. Druhá trefa přišla hned dvacet vteřin po začátku prodloužení.

První polovinu nadstavbové části zakončí písečtí hokejisté v sobotu 4. února od 17 hodin domácím duelem s Děčínem. Pokud se jim podaří vyhrát za tři body, měl by to být rozhodující krok do play off.