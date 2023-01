Branky: Koupal (Pouzar, Radoš), 48. Hanus (Matiášek, Březina), 60. Volf (Matiášek, Březina) – 12. Šafránek (Jankovský, Tondr). Rozhodčí: Šmika – Hradil, Hlinka. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0.

Sestava IHC Písek: D. Novák (Polhorodnik) – Pavlát, Radoš, F. Novák, Cícha, Hanus, Turek – Hollar, Koupal, Pouzar, Březina, Volf, Brož, Matiášek, Cháb, Chocholoušek, Hrakholski, Macháček, Andrle.

Tentokrát na sebe narazily první dva týmy nadstavby B. Písek měl před utkáním na Benátky nad Jizerou tříbodový náskok a tudíž i velkou motivaci vytvořit si ještě větší náskok. Hned první dějství přineslo velice kvalitní hokej. Šance se střídaly před oběma gólmany a šťastnější byli hosté, kteří se dostali do vedení.

Před Píseckými tak byl těžký úkol ve zbytku utkání skóre otočit. Od druhé třetiny byli na ledě aktivnější a v polovině utkání se jim podařilo z přesilové hry vyrovnat. Do třetího dějství se tak šlo ze stejné startovní čáry. Domácí opět byli aktivní, neproměnili několik solidních šancí, až ve 48. minutě využili další přesilovku a překlopili stav utkání na svou stranu. Až do konce to však byl pořádný boj. Domácí přečkali přesilovku soupeře a nakonec pečetili vítězství brankou do prázdné klece při power play soupeře.

Dílo se tedy vydařilo a Písek si na čele skupiny vytvořil náskok šesti bodů právě na Benátky. Na třetí Děčín má náskok devíti bodů. V dalším kole cestují Písečtí na led Řisut, které jsou v tabulce páté.

Komentár trenéra Tomáše Matušíka:

Zdroj: Youtube

Zdroj: IHC Králové Písek