Radomyšl – Pelhřimov 4:6 (1:2, 1:1, 2:3). Góly a nahrávky Radomyšle: 8. Vejda (Šimoník, O. Gába), 37. Šimoník (R. Volf ml., O. Gába), 45. Stauber (Slavík, Šafář), 60. Šimoník (R. Volf ml., O. Gába). Sestava: Žilinčík – Šafář, M. Hřebíček, Vejda, F. Procházka, Kulvejt, Pěnička – Slavík, Stauber, Jungbauer, R. Volf ml., O. Gába, Šimoník, Vlk, P. Březina, Brož. Trenéři Milan Tollinger a David Míka.

„Pelhřimov potvrdil, že patří k favoritům soutěže. Má zkušený a silný tým s hráči se zkušenostmi ze druhé i první ligy. Musím však pochválit náš tým. Přestože jsme byli oproti minulému zápasu oslabeni, drželi jsme se soupeřem dlouho krok. Hosté byli lepší, ale my nezalezli do obrany a snažili se hrát aktivně. Zkrátka dal Pelhřimov o dva góly více, a tak vyhrál. Naše hra ve třetině soupeře byla někdy komplikovaná, měli bychom to hrát přímočaře do brány,“ komentoval utkání trenér Radomyšle David Míka a doplnil: „V příštím kole jedeme do Českého Krumlova. Ten hraje technický hokej, což by nám mohlo vyhovovat. Měl by to být pěkný zápas.“