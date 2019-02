České Budějovice – V jednadvaceti letech odehrál své premiérové play off v seniorské kategorii. Pavel Pýcha si vybojoval pevné místo v obraně hokejistů ČEZ Motoru a těší se na baráž o extraligu, do které jeho tým vstoupí v úterý v Pardubicích (18).

Pavel Pýcha | Foto: Deník/ Jan Škrle

Definitivně jste o postupu do baráže rozhodli v pátém semifinále play off první WSM ligy proti Slavii Praha, kterou jste vyřadili v pěti duelech. Bylo utkání těžší, než by výsledek 4:1 napovídal?

Nevstoupili jsme do utkání úplně nejlépe. Chvilku nám trvalo, než jsme se rozjeli. Byli jsme trošku malátní a první třetinu jsme neodehráli dobře. O moc lepší to nebylo ani ve druhé. Důležité bylo, že jsme soupeři dokázali odskočit na 2:0. Byla škoda, že jsme si pak nechali dát kontaktní gól a museli jsme se trochu bát, aby Slavia nevyrovnala.



Kdy jste definitivně zlomili odpor zarputilého protivníka?

Až ve třetí třetině. Tam jsme konečně začali hrát to, co jsme chtěli. Velmi důležitý byl náš gól na 3:1. Tím jsme se uklidnili a už jsme věděli, že utkání dotáhneme do vítězného konce.



Při inkasovaném gólu na 2:1 se zdálo, že jste při signalizované výhodě soupeře přestali hrát. Co se tam vlastně přihodilo?

Nebyl jsem zrovna na ledě a tu situaci jsem neviděl, takže se k tomu nemohu vyjádřit.



ČTĚTE TAKÉ: Kondor Luboš Rob zve fanoušky na čtvrteční duel, jeho chlapci bojují o finále

Cítili jste v posledním utkání převahu, protože se zdálo, že Slavii malinko dochází síly?

To se mi ani nezdálo. Povedly se nám oba zápasy v Praze, ale v posledním utkání u nás nebyl náš výkon optimální. Ale urvali jsme to a postoupili do baráže. To je důležité.



Který moment byl podle vás v semifinálové sérii proti Slavii nejtěžší?

Řekl bych, že nejtěžší moment pro nás byl v prvním utkání v Praze po první třetině. V ní měla Slavia spoustu šancí, a kdyby z nich dala góly, tak možná celá série vypadala jinak. Ale ustáli jsme to a na začátku druhé třetiny jsme domácím odskočili na 0:2. Dotáhli jsme to pak až do konce a řekl bych, že právě tenhle zápas celou sérii zlomil. To byl podle mého názoru klíčový moment celého semifinále.



Přerov jste ve čtvrtfinále vyřadili 4:0, Slavii v semifinále 4:1. Čekali jste, že byste celým play off mohli projít s jedinou prohrou?

Čekali, nečekali. Hlavně jsme chtěli postoupit. A bylo v podstatě jedno, jakým to bude rozdílem. Ale ušetřené síly se samozřejmě hodí. Každý zápas, který jsme nemuseli hrát navíc, je plus. Jsme rádi, že jsme postoupili takovými hladkými výsledky, ale velkou váhu tomu zase nedáváme.



Ušetřili jste síly, ale hlavně jste také celé play off zvládli bez nějakých vážnějších zranění. V tom je velký rozdíl proti loňské sezoně?

Je pravda, že letos se nám zranění vyhýbají a máme jich mnohem méně než jsme měli loni. To je pozitivní. Máme teď více než týden na to, abychom doléčili různé menší šrámy a připravili se dobře na začátek baráže.



Odehrál jste své první play off v dospělé kategorii. Byl to jiný hokej než v základní části WSM ligy?

Hrálo se mnohem zodpovědněji než v základní části. V té když se prohraje zápas, tak se to dá napravit. V play off je to mnohem větší problém a těžko se to dohání. Největší rozdíl je právě v té zodpovědnosti.



Vy osobně jste hrál hodně zodpovědně a tolik jste si nedovolil směrem dopředu jako v základní části. Brzdila vás právě zodpovědnost?

Je to pravda. Na konci základní části jsem se necítil úplně nejlépe. Snažil jsem se v play off hlavně nedělat chyby a dávat puky rychle od sebe na dalšího spoluhráče. Máme jiné hokejisty na to, aby vymýšleli. Třeba Filip Novák je skutečně výborný obránce. Hlavně se snažím hrát zodpovědně a nechybovat.



Sledoval jste po očku vaše barážové soupeře z extraligy Pardubice a Karlovy Vary?

Viděl jsem v televizi některé jejich zápasy a sleduji výsledky. Těm bych ale velkou váhu nepřikládal. Důležitý bude začátek baráže. Musíme chytit start. Pokud se nám podaří bodovat v úvodních třech kolech, tak to bude dobré.



Začínáte v Pardubicích. Bude to na úvod velký křest ohněm?

V baráži už si nevyberete, takže je celkem jedno, kde začínáte. Pro mě osobně je možná i lepší začínat venku. Nebudeme tam cítit tak velký tlak, jako kdybychom hráli doma.