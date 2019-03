V brance hostí dostal tentokrát přednost Kváča a podal famózní výkon. Jinak nastoupila stejná sestava z posledního vítězného zápasu v Havířově. Do domácí branky se postavil exbudějovický Gába.

Před našlapaným hledištěm legendárního Lapače začali Valaši pořádně zostra a hned v první minutě měl gólovku Theoret, Kváča však stačil zachránit a poradil si i se střelou svého bývalého spoluhráče Roba. Motor pak přestál i první přesilovku soupeře a začal sám vystrkoval růžky.

Doležalova střela se otřela o boční síť Gábovy klece a při první početní výhodě hostí si písecký odchovanec také pořádně zachytal. Ve 14. min. si však brankář Vsetína vybral slabší chvilku a pustil za svá záda lehkou střelu Karabáčka. Důležitý první gól dali hosté a nejtěsnější náskok si udrželi až do první sirény, i když aktivnější byly domácí. Střely na branku byly podle oficiálních statistik 17:6 pro ně.

„Hrajeme víc do těla než ve čtvrtfinále proti Havířovu. Důležité bylo, že jsme dali první gól. To má v takovém utkání svou váhu,“ glosoval úvodní třetinu prezident klubu Roman Turek, jenž zápas sledoval přímo v hledišti.

Druhá třetina začala obrovskou šancí hostí. Ujíždějící Gilbert předložil kotouč Endálovi. Ten ale Gábu z ideální pozice neprostřelil. Jihočeši ve druhém dějství převzali aktivitu, ale brzdila je zbytečná vyloučení. Hru v oslabení však naštěstí zvládali excelentně.

Ve druhém dějství byli herně lepší hosté. M. Novák připravil tutovku Endálovi, ale ten ji znovu nedokázal přetavit v druhý gól. Ve 36. min. se však Motor zvýšení náskoku přece jen dočkal. A byl to do třetice Endál, který dokázal zblízka v přesilovce Gábu překonat a bylo to 0:2.

„Ve druhé třetině jsme měli více ze hry, vytvořili jsme si více šancí a prpoto jsme také dali druhý gól,“ chválil mužstvo o přestávce před třetí třetinou Roman Turek.

Do závěrečného dějství vstoupili Valaši s velkým odhodláním. Při vyloučení Pavlina zaplněný stadion věřil, že se domácí tým střelecky konečně prosadí. Motor však bránil výborně a Kváča v brance měl velký den.

Očekávaný tlak Vsetína stále nepřicházel. Naopak. Motor kontroloval hru, a když to jen trošku šlo, zlobil Gábu v brance soupeře.

Domácím chyběla lehkost a nedařily se jim ani přesilovky, které jim Motor tak trochu lehkovážně nabídl.

S blížícím se koncem zápasu se Vsetín přece jen dostával do šancí, ale Kváča byl s pomocí svých spoluhráčů neprůstřelný.

Více než tři minuty před koncem hráli Valaši přesilovku, navíc odvolali gólmana a zkusili power play. Před brankou hostí bylo pořádně horko, ale skóre už se nezměnilo a mimořádně důležité vítězství už si poctivě bojující Motor vzít nenechal. A Kváčovi vychytaná nula také slušela.

Branky a nahrávky: 14. Karabáček (Bradley, Zd. Doležal), 36. Endál (Plášil, M. Novák).

Vyloučení: 5:8, využití: 0:1. Rozhodčí: Veselý, Pilný – Rožánek, Gančařík. Diváci: 4480. Stav série: 0:1.

ČEZ Motor: Kváča – M. Jandus, Vydarený, Pavlin, Pýcha, Plášil, Kutlák – Babka, R. Přikryl, Čermák – Zd. Doležal, Bradley, Karabáček – Endál, Gilbert, M. Novák – Heřman, Dančišin, Beránek – J. Doktor. Trenéři Prospal a Totter.

