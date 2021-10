Na tento okamžik čekaly početné zástupy fanoušků hokejového Motoru dlouhých osm let. Před vyprodanou Budvar arénou Jihočeši pokořili Hradec Králové 4:3 a mohli slavit hodně sladké vítězství. Úvodní čtvrtinu základní části Tipsport extraligy zakončili na šestém místě, tu druhou rozehrají v pátek doma proti úřadujícímu mistrovi z Třince (17.30).

Budvar aréna byla letos poprvé vyprodaná a slavila vysněnou výhru nad Hradcem Králové. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Byl to hodně divoký zápas. Na multifunkční kostce ještě neuběhla ani minuta, fanoušci si v narvané hale nestačili posedat na svá místa a už byl stav 1:1. Třikrát šli domácí v úvodní třetině do vedení, soupeř naštěstí dokázal vyrovnat jen dvakrát. „Budějovice měly dobrý nástup do zápasu. Daly dva rychlé góly. Dvakrát se nám podařilo srovnat, ale na třetí gól už jsme zareagovat nedokázali,“ potvrzuje i hradecký trenér Tomáš Martinec.