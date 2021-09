ČFL

Sokol Hostouň - FC Písek 0:0

ŽK: 4:4 (Hucek, Pavlík, Mentberger, Charvát – Pravda, Schramhauser, Běloušek, Sajtl). Diváci: 150. Rozhodčí: Hányš – Talpáš, Procházka.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Volf, Kotrba – K. Kulík, Pravda (67. Stejskal) – Kalousek (78. Pineau), Schramhauser, Hrachovec – Belej (47. Petr). Trenér Milan Nousek.

Miroslav Grobár, vedoucí FC Písek: "Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Byli jsme na soupeře připraveni, měli jsme ho načteného. Měli jsme na vítězství, nechali jsme tu dva body. Domácí sice trefili břevno, ale my ve druhé půli neproměnili čtyři stoprocentní šance. Když se netrefí zařízení, nemůže se vyhrát. Ze strany soupeře to bylo tvrdší, nahrává tomu užší hřiště. Byl to od nich fotbal od podlahy a my se s tím špatně vyrovnávali. Přesto jsme měli vyhrát. Schramhauser, Kalousek, Hrachovec a Sajtl měli superšance. Když však z desítky netrefí prázdnou bránu, tak je to těžké. Před zápasem bychom bod brali všemi deseti, po něm jsme trochu zklamaní. Ale jsme nohama na zemi a soustředíme se na Motorlet."

Divize

FC Rokycany - Dynamo Č. Budějovice B 3:4 (1:2)

Branky: 22. Procházka, 57. Kramer, 59. Koranda – 4. a 68. Brandner, 28. Bízek, 83. Polanský. ŽK: Vaščák, Zajíček – Veliký, Perina. Diváci: 150. Rozhodčí: Vnuk – Švorc, Ježek.

Dynamo B: Kerl – Perina, Kladrubský, Bízek, Matuška – Brandner, Bečvář (89. Špaček), Valenta, Malecha, Bouguetouta (75. Polanský) – Veliký (90. Němec).

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: „Diváci si rozhodně přišli na své, pro ně to byl mimořádně zajímavý fotbal, viděli sedm gólů, skóre se přesouvalo ve prospěch obou týmů. Já jako trenér už jsem tolik nadšený nebyl, hlavně v defenzivní činnosti jsme měli mezery. Bylo tomu tak už před týdnem, byť jsme v tom zápase udrželi nulu, ale i se štěstím. Směrem dopředu musím své hráče pochválit i za to, že se dokázali vyrovnat s nepříliš kvalitní hrací plochou. Těžili jsme ze standardek, které výborně zahrával Jirka Kladrubský, obrovským přínosem pro nás byla účast prvoligového pendla Patrika Brandnera, jenž byl pro domácí obranu stálou hrozbou. Dva góly dal, navíc další byl po faulu na něj ze standardní situace. V zápase jsme hned v úvodu dali gól, domácí srovnali, ale půli jsme 2:1 vyhráli. V začátku druhé půle jsme dostali dva góly ve dvou minutách a museli jsme výsledek otáčet. Což se nám naštěstí podařilo.“

Spartak Soběslav - FK Jindřichův Hradec 7:1 (4:0)

Branky: 11. a 44. Jan Pavlík, 20. a 63. Vaněk, 59. a 61. Mazouch, 32. Bouchal - 62. Strejček. Bez karet. Diváci: 302. Rozhodčí: Kožár - Hodek, Pálek.

Soběslav: Červenec – Hromada (69. Maršík), Boháč, Boucník, Zeman – Pavlík, Bouchal (78. Pokorný), M. Mazouch, Vaněk – Kutner (78. Podhradský) – T. Mazouch (69. Rubick).

J. Hradec: Kopecký - Völfel, Koktavý, Nováček (69. Králíček) - Vaš (46. D. Cettl), Mischnik, Distel (46. Waník), Votava, Janák - Toman, Strejček (67. Kubín).

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Byl to jednoznačný zápas s jednoznačným průběhem i výsledkem. Máme velkou radost. Dokázali jsme v něm navázat na výkon z druhého poločasu utkání v Českých Budějovicích a po pěti poločasech bez vstřeleného gólu jsme to konečně odšpuntovali. Odehráli jsme fantastický první poločas, kdy nám to tam i padalo. Jediný trošku krizový moment přišel za stavu 2:0, kdy Toman trefil ze standardky tyč. Tam to ještě mohlo soupeře teoreticky nakopnout, i když jinak to bylo jednostranné. Druhá půle už byla z naší strany přece jen vlažnější, mohli jsme i prostřídat sestavu, ale i tak jsme ji vyhráli 3:1. Musím říct, že Jindřichův Hradec tentokrát neukázal nic z toho, z čeho jsme měli před zápasem obavy. My jsme si to naopak docela užili. Padaly hezké góly po hezkých akcích a po dlouhé době byla zase radost se na fotbal dívat.“

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Derby jsme absolutně nezvládli. Zápas byl jen o jednom týmu. Soběslav byla fotbalovější, živější, předváděla pohledné akce. My hráli dorostenecký fotbal, odpadávali jsme z osobních soubojů, nedokázali jsme protihráče navázat a koukali jsme jeden na druhého. Chyběla osobní zodpovědnost. Nebyli jsme mentálně dobře připraveni, asi jsme po období, kdy se nám zkraje sezony dařilo pravidelně bodovat, usnuli na vavřínech. Je to i moje odpovědnost, měl jsem to prohlédnout. Zkrátka, dostali jsme velkou lekci a zazvonil nám budík, na druhou stranu se nesmíme z vysoké porážky zase úplně zbláznit. Kluci fotbal samozřejmě hrát nezapomněli, je to jen v hlavách. Musíme se rychle vzpamatovat a ponaučit se z toho.“

Petřín Plzeň – Otava Katovice 7:0 (2:0)

Branky: 7. vlastní T. Janoch, 33. a 87. Z. Šimáně, 47. K. Bílik, 64. (PK) P. Bednář, 67. a 73. A. Demetr. ŽK: 2:3 (Klich a Bílik – Švehla, Rejšek a Sládek. Diváci: 60. Rozhodčí: Melničuk – Coufal, Šmat.

Katovice: Švehla – Hnídek, Cibulka (28. Sládek), Janoch, Motl – L. Bálek (56. Mikeš), Kotrba, Repa, D. Bálek – Kadula (68. Rejšek), Požárek (56. Uher).

Přemysl Šroub, trenér Otavy Katovice: "Takovou nálož nikdo nečekal, ale musím uznat kvalitu soupeře. Byli jsme horší, domácí nás běžecky totálně přehráli. Byli někde jinde, mají tam urostlé chlapy, což nám nesedí. Musíme to zkrátka přijmout, Nedá se nic dělat. První dva góly jsme dostali po standardkách. Chtěli jsme to po přestávce zkusit zdramatizovat, ale hned v úvodu druhé půle jsme inkasovali potřetí a totálně se nám to rozsypalo. Neřekl, bych, že by to bylo herně tak špatné, ale domácí nás přehráli důrazem a běžeckou rychlostí. Bylo to o parník."

Senco Doubravka – Sokol Lom 4:5 (3:2)

Branky: 34. a 84. z penalty Roubal, 26. Krejčí, 29. Šural – 14. a 21. Neužil, 49. a 87. Kučera, 79. Grobár. ŽK: 2:0 – Ungr, Roubal. Diváků: 300. Rozhodčí: Trska – Gunitš, Holakovská.

Lom: Matoušek – K. Chotovinský, J. Chotovinský, Slavík, Kosobud – Novák, Kučera, Pfeifer, Grobár – Neužil, Musiol.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Zápas pro nás začal ideálně. Hráli jsme velice dobře a díky tomu jsme se zaslouženě dostali do dvoubrankového vedení. Jenže pak jsme si to nepohlídali a možná se dostavilo i uspokojení z výsledku, takže jsme na dvanáct minut úplně vypadli z role a soupeř otočil výsledek na 3:2. O poločase jsme si řekli, že hodíme první poločas za hlavu a rozehrajeme nový zápas, který musíme vyhrát o dva góly. Z kluků jsem cítil ohromné odhodlání a to se také do druhé půle promítlo. Musím smeknout před tím, jak druhý poločas zvládli. Bylo dobře, že jsme hned asi po třech minutách vyrovnali na 3:3. Byli jsme pak i nadále aktivní, šli za vítězstvím a podařilo se dát čtvrtý gól. Osm minut před koncem jsme bohužel nevyřešili dobře jednu situaci pře naší brankou a byla z toho penalta, ze které soupeř vyrovnal. Důležité bylo, že jsme i potom věřili, že ještě můžeme zápas vyhrát. To se i podařilo, kdy se po akci Kosobuda, a přiťuknutí Nováka prosadil Kučera. Za to odhodlání, chuť a víru, že ten zápas zvládnou, si zaslouží ohromnou pochvalu. Vítězství je to o to cennější, že jsme tentokrát mohli využít v podstatě jen deset hráčů do hry a utkání jsme odehráli bez střídání. Oslavy byly po takovém vývoji zápasu velké. Kvůli takovým zápasům to vlastně děláme; aby nás fotbal bavil a měli jsme z něj radost.“