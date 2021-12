Góly a nahrávky: 10. Korous (Šaršok), 42. Šaršok (J. Sitter), 48. Šaršok (Samohejl, R. Sitter), 56. R. Sitter (R. Suchánek ml.), 57. Šaršok (Korous) – 14. L. Nevolný (Jar. Suchan), 43. Buriánek. Rozhodčí: Jílek – Tuháček, Diviš. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváků: 200.

Sestavy – HC Vimperk: Hembera – M. Horejš, J. Předota, Šaršok, L. Turek, O. Předota, Chval – Holub, R. Sitter, R. Suchánek ml., B. Král, Korous, J. Sitter, Vl. Pešl st., P. Novotný, Samohejl, Vodička, Fedor, F. Kotrba. Trenéři Milan Řehoř a Rudolf Suchánek ml. TJ Božetice: Prchlík – T. Hošek, P. Hošek, Mareš, Straka – Buriánek, Mart. Janda, L. Stejskal, L. Nevolný, Šašek, Jar. Suchan, Riška, P. Stejskal, F. Stejskal. Trenéři Roman Staněk a Radek Štědronský.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Před necelými dvěma týdny vyhráli Vimperští v Božeticích 7:1, když o své výhře rozhodli v závěrečné třetině. Tentokrát to bylo hodně podobné, ve 43. minutě byl stav 2:2, pak však domácí nastříleli tři góly a rozhodli.

„Hrálo se spíše v takovém vánočním tempu. Měli jsme plnou soupisku a protočili čtyři útoky. Nemá smysl nijak koukat na výkon. Důležité jsou tři body a důležité je také to, že se vyprázdnila marodka. Do nového roku, pokud se tedy nic nepokazí, bychom měli být kompletní,“ uvedl k utkání předseda vimperského HC Pavel Předota.

Vladimír Pešl v akci.Zdroj: Zdeněk FormánekNa led vyjel tentokrát i nejzkušenější vimperský hráč Vladimír Pešl a v 56 letech je ta nejstarším hráčem soutěže v této sezoně. „Vláďa s námi chodí pravidelně a poctivě trénovat. Měl chuť si zahrát a byla to taková odměna za jeho poctivost. V dresu Božetic nastoupil Boby Janda, se kterým Vláďa Pešl hrál dlouhá léta v jednom útoku a nastříleli spolu spousty branek,“ hovořil o nasazení zkušeného V. Pešla do utkání Pavel Předota.

Mužem utkání byl tentokrát Jaroslav Šaršok. Dal z místa obránce tři góly a na další nahrál. „Jarda hrál dobře, odehrál svůj standard a byl za to odměněn třemi góly. Nebyly to rány od modré, ale spíše si sjížděl mezi kruhy a podobně. Patří k našim nejzkušenějším hráčům a je dobře, že se trefil,“ doplnil Pavel Předota.

Vimperští mají odehráno deset utkání. Proti některým soupeřům již hráli dvakrát, proti jiným ale ještě ani jednou. Zápasové manko nyní budou dohánět. „Bude to pěkný kvapík. Ze čtyř víkendů to budou tři dvojzápasy,“ uvedl při pohledu na kalendář Pavel Předota a pokračoval: „Prvním duelem v novém roce bude v pátek 7. ledna domácí dohrávka s Milevskem. Hned druhý den jedeme k 17. kolu do Veselí nad Lužnicí. Další dohrávka je v plánu v pátek 14. ledna na ledě Radomyšle. V neděli 16. ledna pak doma hostíme Samsony České Budějovice. Další víkend nás čeká klasické kolo na Hluboké. Na konci ledna nejprve máme 28. doma dohrávku se Soběslaví a v neděli pak hrajeme klasické kolo se Strakonicemi. V únoru jsou na programu poslední dvě kola základní části a musíme tam ještě vměstnat dohrávku v Jindřichově Hradci.“