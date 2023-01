Branky: 1. Březina (Matiášek, Volf), 11. Březina (Hanus, Matiášek), 17. Cháb (Turek, Chocholoušek), 60. Matiášek (Březina) – 30. Lang (Pánek, Kremláček), 32. Beránek (Kremláček). Rozhodčí: Kraval – Žídek, Hradil. Vyloučení: 4:5. Bez využití.

Sestava IHC Písek: Kříž (27. Novák D.) – Novák F., Pavlát, Cícha, Radoš, Turek, Hanus – Březina, Cháb, Hrakholski, Brož, Koupal, Macháček, Volf, Pouzar, Matiášek, Novotný, Hollar, Chocholoušek.

Ve spodní nadstavbové skupině II. hokejové ligy Západ se hraje o dvě místa pro play off a Písečtí ji začali dobře. Po minulé výhře v Jablonci začali proti Klatovům svěle a po první třetině vedli 3:0. Vypadalo to na jasnou záležitost, ale soupeř se nevzdal a zápas dvěma góly v prostřední části zdramatizoval. Hosté se dvě minuty před koncem utkání pokoušeli o power play, ale domácí obrana obstála a naopak to byl Písek, kdo utkání rozhodl čtvrtou branou.

Písečtí tak skupinu vedou a svou vítěznou sérii chtějí natáhnout i nyní v sobotu, kdy hostí doma od 17 hodin poslední Wikov Hronov.

Hodnocení utkání:

Zdroj: Youtube