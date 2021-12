Branky a nahrávky: 16. Rod (Dvořák, Popela), 52. Matějček (Volf) – 3. Novák (Ryzák), 9. Zídek (Heldák, Havrda), 22. Janda (Havrda), 29. Zídek, 31. Štastný (Bříška), 35. Novák (Havrda, Petrov), 37. Ryzák (Bříška, Šteiner). Rozhodčí: Kosnar – Bělohlav, Tuháček. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 175.

Sestava IHC Králové Písek: Maleček (41.Kříž) – Tampier, Kouba, Dudáček, Dosek, Dvořák, Popela, Filip Novák, Turek – Matějček, Novotný, Sýbek, Bednařík, Rod, Lukáš Volf, Brož, Jakub Volf, Januška, Šuhaj. Trenér: Milan Filipi.

Výtěžek z prodeje dresů Jana Rutty pomůže písecké hokejové mládeži

Domácí se snažili hrát od prvního vhazování aktivně, ale do vedení šli velmi brzy hosté, když využili propadnutí domácích ve středu hřiště. Písek svou šanci na vyrovnání propásl, a tak znovu trestali hosté. Domácí Králové se přeci jenom v první třetině dočkali, když se trefil Rod.

Když hokejisté Kobry vstřelili na úvod druhé třetiny třetí branku, začalo se nad domácími smrákat. Navíc soupeř nasypal do domácí svatyně od 29. do 37. minuty další čtyři branky. Hostům tam zkrátka ve druhém dějství napadalo vše, na co sáhli. V závěrečné třetině již jen domácí Matějčkem kosmeticky upravovali skóre.

Písečtí si tak připsali na konto pátou porážku v řadě. Tuto nepříjemnou sérii se pokusí zastavit ve středu na ledě Havlíčkova Brodu.

Hodnocení utkání s Kobrou Praha trenéra Milana Filipiho:

Zdroj: Youtube