České Budějovice – Těžký zápas zvládli. Hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice vstoupili do druhé čtvrtiny základní části první ligy cennou výhrou v Jihlavě 3:2 v prodloužení. Velký podíl na ní měl opět gólman Ondřej Bláha (22 let). Další zápas hrají Jihočeši s Třebíčí až v pondělí (17.30).

Ondřej Bláha | Foto: Deník/ Jan Škrle

V Jihlavě Jihočeši výborně začali a úvodní třetinu vyhráli 1:0. „První třetinu jsme odehráli dobře zezadu a soupeře jsme nepouštěli do šancí. Snad jenom dvakrát tam měli přečíslení, ale naštěstí to nesehráli dobře. Možná i díky ledu, který byl tentokrát v Jihlavě opravdu hrozný," říká českobudějovický gólman.



Ve druhé třetině zvýšil Heřman na 2:0 pro hosty. „Jenže pak přišla z naší strany zbytečná vyloučení. Třeba za vyhození puku do hlediště nebo za špatné střídání. Domácí dokázali dát v přesilovkách dva góly a bylo vyrovnáno," konstatuje Bláha.



Vyloučených na straně Motoru přibývalo i ve třetí třetině. „Musím však kluky pochválit za neskutečnou bojovnost, s jakou bránili a padali do střel. Obránci měli možná víc zákroků než já," směje se.



Prodloužení se dlouho odehrávalo bez větších šancí. „Trenér nám řekl, abychom hlavně pozorně bránili, že půjdeme do nájezdů Ale minutu před koncem našel Pepa Straka bekhendem mezírku nad ramenem gólmana a rozhodl. Byla to šikovná střela," oceňuje kapitána svého týmu.



Nájezdy si českobudějovičtí hokejisté letos vyzkoušeli zatím jen jednou. Nad Chomutovem vyhráli, ale Bláha ze čtyř pokusů soupeře třikrát inkasoval. „Nájezdy jsou vždycky trochu vabank. Ale nikdy jsem s nimi neměl problém. Navíc máme střelce k pohledání, takže je velká šance, že dáme v rozstřelu dost gólů. Tajně jsem ale přesto doufal, že bychom mohli rozhodnout už v prodloužení," připouští.



Atmosféra zápasu prý byla výborná. „Přijela spousta našich fanoušků, kteří nám vytvořili výbornou atmosféru. Fandili výborně a cítili jsme se v Jihlavě jako doma. Bouřlivá kulisa také oba soupeře vybudila k výbornému výkonu. Našim příznivcům patří velké poděkování a věřím, že jsme jim vítězství udělali radost," doufá.



Na ledě to nějak přehnaně vyhrocené nebylo a na nedohraný srpnový pohárový zápas už si nikdo nevzpomněl. „Ta aféra z letního přáteláku už vyšuměla. Hrálo se o hodně důležité body a všichni se soustředili jen na hokej. Žádná zášť na ledě nebyla. Naopak to byl jeden z těch klidnějších zápasů," všiml si.



Do branky se Bláha vrátil po jednozápasové pauze. V Litoměřicích ho nahradil jeho kolega Hynek Kůdela. „To bylo po dohodě s trenéry. Odpočinul jsem si a v Jihlavě jsem se cítil výborně. Vzhledem k tomu, že se mi celkem dařilo, tak to byl ze strany trenérů dobrý tah," směje se.