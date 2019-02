Strakonicko – Hokejová krajská liga měla o víkendu na programu další dvě kola. V sobotu zajížděly týmy ze Strakonicka na ledy soupeřů. Po nezdarech v posledních kolech to tentokrát vyšlo, Radomyšl přivezla těsnou výhru z Humpolce a Strakonice vyhrály v přímém souboji o třetí místo na ledě Hluboké nad Vltavou.

Brankář Štrobl má lví podíl na výhře Strakonic v Hluboké nad Vltavou. | Foto: Jan Škrle

Jiskra Humpolec – Sokol Radomyšl 3:4 (1:0, 1:3, 1:1).

Góly a nahrávky: 12. Bambula (Mart. Jelínek, Brychta), 23. Daňhel (Dolejš), 57. Bambula (Š. Prokop) – 23. M. Hřebíček (J. Řehoř, Vlk), 23. Pav. Procházka (Slavík), 30. O. Gába (Pav. Procházka), 50. M. Škoda (Vlk, O. Gába).

Sestava Radomyšle: Žilinčík – Pěnička, Pav. Procházka, M. Hřebíček, M. Škoda, F. Procházka, Hora – Stauber, Jungbauer, Slavík, O. Gába, R. Volf ml., Šimoník, J. Řehoř, Fr. Bárta, Vlk. Trenér Radek Hovora.

Radomyšl nutně potřebovala bodovat, aby se vrátila zpět do boje o osmičku. Na ledě nevyzpytatelného Humpolce se to hráčům Sokola podařilo. „Navázali jsme na náš dobrý výkon proti Jindřichovu Hradci. Hodně se v zápase vylučovalo, ale tentokrát jsme v oslabení neinkasovali a naopak sami dali tři branky. Všichni hráči bojovali, výborným výkonem je podpořil gólman a byly z toho důležité tři body,“ shrnul utkání Jaromír Šíp ze Sokola Radomyšl a doplnil: „Musíme jít zápas od zápasu, jsme zase zpět v boji o osmičku. V pátek nás čeká další velmi důležitý zápas, kdy jedeme k dohrávce odloženého zápasu do Vimperka.“

Hluboká nad Vltavou – HC Strakonice 1:3 (1:1, 0:2, 0:0).

Góly a nahrávky: 5. Maurenz (K. Vácha nejml., Matěj Dvořák) – 16. Ruda (Samohejl, T. Růžička), 22. P. Šebesta (Ruda), 30. Samohejl (Ruda, T. Růžička).

Sestava Strakonic: Štrobl – D. Papež, Kopenec, D. Kovář, L. Hrubý, M. Hrubý, Topinka – Jiřinec, Mikeš, P. Šebesta, Samohejl, T. Růžička, Ruda, J. Švec, Dlouhý, L. Bednařík. Trenéři Milan Řehoř a Stanislav Kašpar.

Na strakonické hokejisty čekal na otevřeném stadionu v Hluboké nad Vltavou těžký zápas. Zvládli ho a poskočili po sobotě na aktuální třetí místo tabulky. „Na Hluboké jsou to vždy specifické zápasy a je třeba přečkat v klidu začátek a hlavně si zvyknout na prostředí otevřeného hřiště. Tentokrát dokonce od začátku zápasu pršelo a přestalo až někdy v polovině druhé třetiny. Domácí šli sice do vedení, ale my to brzy srovnali a ve druhé třetině brankově odskočili. Musím pochválit celý tým, kluci to odmakali a z brány je držel výborným výkonem gólman Štrobl,“ shrnul utkání strakonický trenér Stanislav Kašpar.

V dalším programu Krajské ligy čeká Strakonické cesta do Humpolce. Nebude to jednoduché utkání, domácí Jiskra hraje o každý bod, který jí pomůže do osmičky.