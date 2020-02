V sobotu hrají oba celky ze Strakonicka na domácím ledě. Jako prví nastoupí před čtvrtou odpolední Sokol Radomyšl proti Vimperku. Sokolíci hráli v minulém kole v Božeticích v hodně kombinované sestavě, ale poslední tým tabulky díky šesti brankám v prostřední třetině jasně porazili. Vimperk ale bude těžším oříškem. „S podobným výkonem bychom proti Vimperku neuspěli. Musíme se vrátit k výkonům z předchozích zápasů,“ apeluje na hráče trenér David Míka. Radomyšl v prvním vzájemném měření sil v sezoně ve Vimperku vyhrála a favoritem bude i tentokrát. Musí však počítat s tím, že Vimperk nechá na ledě úplně vše, stále mu jde o osmé místo zajišťující play off.

Strakoničtí nastoupí od 17 hodin proti Milevsku. V minulém kole sice prohráli v Českém Krumlově 4:7, ale nepodali vůbec špatný výkon. „Byl to vyrovnaný zápas, my však měli problémy s koncovkou. Odjížděli jsme k zápasu se třemi klasickými beky, ale útočníci, kteří je nahradili, si vedli velice dobře,“ komentoval minulé utkání trenér Strakonic Martin Všetečka. Výhra udrží tým v souboji o první čtyřku, která zajišťuje ve čtvrtfinále play off domácí led v případném rozhodujícím zápase. „Když se podíváme na výsledky letošního ročníku, tak ta čtyřka není až tak důležitá. My paradoxně máme lepší výsledky na hřištích soupeřů. Máme mladý tým, kterému někdy domácí stadion svazuje ruce a nohy. Ale samozřejmě půjdeme do závěrečných zápasů základní části s tím, abychom nasbírali co nejvíce bodů a měli do play off herní pohodu,“ doplnil Martin Všetečka.

1. HC Medvědi Pelhřimov 18 17 0 0 1 117:55 51

2. HC Slavoj Český Krumlov 18 12 0 2 4 97:52 38

3. TJ Jiskra Humpolec 18 12 0 2 4 80:51 38

4. TJ Sokol Radomyšl 17 10 3 0 4 91:59 36

5. HC Strakonice 18 9 1 2 6 85:79 31

6. OLH Spartak Soběslav 18 9 1 0 8 80:68 29

7. Loko Veselí nad Lužnicí 18 8 1 0 9 82:83 26

8. HC Vimperk 18 7 0 0 11 59:68 21

9. HC Milevsko 2010 18 6 0 1 11 66:90 19

10. Hluboká nad Vltavou 18 4 2 2 10 65:87 18

11. HC Vajgar J. Hradec 17 4 1 0 12 55:86 14

12. TJ Božetice 18 0 0 0 18 33:132 0