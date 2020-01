Ve vyrovnané tabulce bojují Strakonice a Radomyšl o první čtyřku. Strakoničtí mají sice bod k dobru, ale hráči Radomyšle mají k dobru utkání s Vajgarem Jindřichův Hradec, který bojuje o osmé místo pro play off.

Před týdnem Radomyšl uspěla v dohrávce s Milevskem a nyní hokejisty Sokola čeká velká výzva v podobě druhého Českého Krumlova. Výhrou by domácí zamotali i souboj o druhé místo, které v play off znamená domácí led v případném rozhodujícím zápase ve čtvrtfinále i semifinále. Strakoničtí se také mohou těšit na hodně silného soupeře. Do Vertiv arény zavítá třetí Jiskra Humpolec. Od 17 hodin budou Strakoničtí spoléhat i na podporu svých výborných fanoušků. Hokejový program na Strakonicku bude opravdu lahůdkový.

Aktuální tabulka:

1. Lední Medvědi Pelhřimov 13 12 0 0 1 81:37 36

2. Slavoj Český Krumlov 14 9 0 2 3 74:36 29

3. Jiskra Humpolec 14 9 0 2 3 62:42 29

4. HC Strakonice 14 7 1 2 4 68:63 25

5. TJ Sokol Radomyšl 13 6 3 0 4 69:51 24

6. Loko Veselí nad Lužnicí 14 7 1 0 6 65:60 23

7. Spartak Soběslav 14 6 1 0 7 62:58 20

8. HC Milevsko 2010 14 6 0 0 8 58:70 18

9. HC Vimperk 13 5 0 0 8 40:50 15

10. Vajgar Jindřichův Hradec 13 4 1 0 8 44:56 14

11. TJ Hluboká nad Vltavou 14 3 1 2 8 45:68 13

12. TJ Božetice 14 0 0 0 14 27:104 0