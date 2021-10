Domácí nasadili vítěznou sestavu z nedělního duelu s Hradcem. Nic jiného jim vlastně ani nezbývalo vzhledem k rozsáhlé marodce v útočných řadách. Opět tak nastoupil Jiří Novotný a v útoku obránce Slováček.

Vyprodáno ale tentokrát nebylo a zápas ani od začátku nechytil to správné tempo. Úvodní třetina se odehrála v poklidném duchu bez větších příležitostí na obou stranách.

Jedinou výjimkou byla přesilovka, kterou dokázali využít hosté. Přesně k tyči Hrachovinovy klece zamířil Hrňa – 0:1.

„Zatím je to hodně opatrný zápas, který asi rozhodnou přesilovky. Bylo jedno vyloučení a Třinec ho hned potrestal. Je to hrozně silný tým, proti kterému je těžké se prosadit při hře pět na pět. Musíme si vynutit nějaká vyloučení a v přesilovce zkusit soupeře přetlačit. Ale i hosté umí hrát výborně v početní výhodě. Kdo bude disciplinovanější, bude mít velkou šanci vyhrát. Škoda našeho inkasovaného gólu v oslabení, při hře pět na pět skoro žádné šance nebyly,“ zhodnotil úvodní dějství momentálně zraněný útočník Motoru Matouš Venkrbec.

První přesilovky se Motor dočkal až v polovině zápasu. Šance Novotného po Gulašově výzvě vypadala hodně nebezpečně, ale skóre se neměnilo. Stejně jako po nájezdu Valského, kterému při pokusu o zakončení sjel kotouč z hokejky. Mimořádný smysl pro fair play prokázal v závěru druhé třetiny domácí kapitán Milan Gulaš, když odvolal vyloučení po údajném faulu na svoji osobu.

„První deset minut bylo úplně stejných jako v první třetině. Od naší přesilovky, ve které jsme si vytvořili dvě velké šance a posadila nás na koně, jsme byli aktivnější a lepší až do konce třetiny. Měli jsme tlak a je velká škoda, že jsme nevyrovnali. Ale hostující Vrána měl na konci třetiny také tutovku, takže stav 0:1 asi musíme brát, i když vyrovnání by nám slušelo,“ konstatoval Venkrbec po druhé třetině.

Také v závěrečném dějství. Domácí poctivě dřeli, aktivita byla na jejich hokejkách, ale proti silnému protivníkovi se jen velice těžko dostávali do šancí.

Necelé dvě minuty před koncem to domácí celek zkusil bez brankáře, vynutil si tlak, ale favorit nejtěsnější výhru ubránil.

Branka a nahrávka: 17. Hrňa (M. Doudera). Vyloučení: 2:1, využití: 0:1. Rozhodčí: Hradil, Šindel – Lučan, Kis. Diváci: 5840.

Motor: Hrachovina – Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, Vráblík, Štencel, Štich – Karabáček, M. Hanzl, Slováček – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Chlubna, J. Novotný, Abdul – Valský, D. Voženílek, Holec. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Třinec: M. Mazanec – Kundrátek, D. Musil, Maričin, M. Doudera, Adámek, Jaroměřský – M. Růžička, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, Roman, Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Šedivý – Dravecký, Szturc, Hrehorčák. Trenéři Varaďa, Zadina a Krátoška.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Přesilovkový gól soupeři hodně pomohl a zápas nakonec i rozhodl. Hosté ukázali svou sílu. Hráli velmi zodpovědně a organizovaně. Ne nadarmo jsou obhájci titulu. Nezbývá než Třinci pogratulovat k vítězství.“

Václav Varaďa (Třinec): „Vyrovnaný zápas, ve kterém hrály oba celky urputně v obranném pásmu a těžko se prosazovaly. Utkání mělo nádech play off. Bylo to o jednom gólu. Nám se ho podařilo dát v přesilovce a přivedlo nás to ke třem bodům. Pak jsme se snažili vedení pohlídat a soupeře jsme nepouštěli do vážnějších šancí. A když už se do ní dostal, podržel nás Marek Mazanec v brance.“