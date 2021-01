Přestože váš tým zůstává na poslední příčce extraligové tabulky, jeho výkony i výsledky šly po novém roce přece jen nahoru. Vnímáte to podobně a věříte reálně, že se ještě můžete dostat do play off?

Výsledky se zlepšily až v druhé polovině sezony. Pořád věřím, že se do play off dostaneme. Ale teprve uvidíme, jak moc to bude reálné.

Václav Prospal jako trenér po sezoně u mužstva končí. Už máte jasno o jeho náhradě? Hodně se hovoří o Jaroslavu Modrém. Je to jeden z adeptů na uvolněný post?

Jarda Modrý je jeden z kandidátů na obsazení pozice hlavního trenéra našeho týmu. Jsme s ním ve spojení.

Máte stále ještě i další kandidáty?

Ano. Máme i další.

Do kdy byste chtěli mít o novém trenérovi jasno?

Chtěli jsme mít jasno do půlky ledna, ale zatím jasno nemáme. Rádi bychom to však vyřešili co nejdříve.

Své asistenty si vybere až nový trenér, nebo už pracujete na jejich vyhledávání?

Již několik let je tady zvykem, a od toho neuděláme krok stranou, že klíčové slovo při výběru svých asistentů bude mít nový hlavní trenér.

Asistent trenéra by měl být nově zároveň sportovním ředitelem, který by měl zaštítit větší propojení prvního týmu s mládežnickými celky?

Přesněji řečeno, mohlo by to tak být. Záležet bude, kteří konkrétní lidé z toho nakonec vykrystalizují. Může se stát, že skutečně obsadíme pozici sportovního ředitele. Tu jsme měli naposledy asi před šesti lety a tuto roli vykonával Radek Bělohlav. Poté jsme ji zrušili a drtivou většinu pravomocí jsme převedli na hlavní trenéry. Skladba kádru, skautování a výběr hráčů jsou z devadesáti devíti procent záležitostí sportovního úseku, který funguje u prvního týmu a v jehož čele stojí hlavní trenér. Pochopitelně ale výběr hráčů omezují naše ekonomické možnosti.

Začíná se také skládat hráčský kádr na příští sezonu. Je reálný návrat Milana Gulaše a Tomáše Mertla z Plzně, o nichž se spekuluje, že by mohli posílit váš tým? A zajímá se o ně i případný nový trenér?

Zatím nemáme tato jména s kým konzultovat. Že se o nich mluví v souvislosti s Motorem, není zase až tak divné. Oba jsou to odchovanci budějovického hokeje. Ovšem mají platnou smlouvu v Plzni i na příští sezónu. Jsou to zatím jen spekulace v rovině hledání novinářských senzací.

Byli jste nuceni vzhledem ke složité ekonomické situaci sáhnout jako v drtivé většině dalších extraligových klubů také ke snižování platů?

Dalo se počítat, že i nás doběhne současná ekonomická situace a s ní nutnost požádat o snížení odměn. S okamžikem, kdy o tom začneme jednat se všemi hráči, realizačním týmem a ostatními pracovníky klubu, jsme čekali do posledního možného momentu. Pořád jsme doufali, že nakonec přece jen budou diváci vpuštěni na zápasy do hlediště. Příjem ze vstupného pro letošní sezónu měl totiž činit zhruba pětatřicet procent našeho rozpočtu. Přijdete-li o tak významnou část rozpočtu, je to v podstatě likvidační.

Řešili jste i jiné možnosti, než je snížení platů?

Byla nám přiznána dotace od státu. Dále budeme závislí na tom, kolik permanentkářů se rozhodne nechat si vrátit, nebo naopak nechá klubu k dispozici peníze, za něž si koupili letošní permanentky, a klub jim ne vlastní vinou nemohl nabídnout službu, kterou si zaplatili. Úspory hledáme ve snižování nákladů, které ještě nebyly spotřebovány. To jsou především odměny všech pracovníků klubu v čele s hráči, jejichž výplaty jsou absolutně největší nákladovou položkou klubu. Řešíme to od začátku prosince. Cílem je zachránit klub, abychom letošní drastické výpadky na straně příjmů vůbec přežili.

V jakém stadiu je jednání s hráči o snižování jejich výplat?

Zbývá dotáhnout ještě tři osoby. Ostatní mají svůj vztah s klubem vyřešený. Dohodli jsme se. Ať už cestou snížení základní odměny, anebo rozvázáním smlouvy, jako se to stalo v případě dvou hráčů, kterým ovšem nikterak nebudeme bránit v žádném dalším letošním angažmá.

O kolik procent jste platy snižovali?

To bylo velmi individuální. Nebylo to ani zdaleka stejné pro všechny pracovníky a hráče, ať už z hlediska absolutní částky nebo procentuálního snížení. Šlo také o to, že jsme všichni „na jedné palubě“, abychom společně ukázali, že rozumíme tomu, jaká je situace, a podíleli se na snížení nákladů klubu.

Ale jak je možné, že i v tak těžké finanční situaci přivedete dva nové hráče Francouze Villeho a obránce Štencla? Kde jste na ně vzali prostředky?

V České republice není zvykem zveřejňovat výši odměn hráčů. Co se Gabina Villeho týká, měli jsme zájem už před soutěží. V té době měl ale podepsanou smlouvu ve Finsku. Před Vánoci se však finský klub dostal do finančních problémů a umožnil svým hráčům rozvázat smlouvy.

Tak jste Villeho oslovili znovu?

On se nám připomněl sám a vzali jsme ho v podstatě za stravu a ubytování. Bydlí v bytě, který máme od partnera a před měsícem ho opustil Niklas Pavel. Do konce sezony nás nic nestojí, ať v něm někdo bude, nebo ne. A výše smlouvy je prakticky jenom na jídlo. U zahraničních hráčů je běžným standardem, že u nás dostávají k dispozici služební automobil. U Gabina to dopadlo tak, že od nás dostal jedno z našich klubových elektrokol. Vlastně se jedná o delší try-out.

Jan Štencel ale musel být dražší.

V jeho případě jsme se obrátili na jednoho z našich velkých partnerů, jestli by nám pomohl s tím, abychom přivedli takového hráče už v průběhu letošního ročníku. Má podepsanou smlouvu do konce sezony a jsme blízko k dohodě o kontraktu na sezonu příští. V tuto chvíli byla příležitost ho získat. Pokud bychom čekali až do konce letošního ročníku, tak už by se to podařit nemuselo.

V jakém stadiu je vaše odvolání proti stotisícové pokutě od disciplinární komise za to, že jste na zápas s Třincem pustili několik desítek fanoušků?

Ve čtvrtek bude probíhat formou videokonference odvolací řízení.