Novotného angažování do zápasu se seběhlo hodně narychlo. „Vypadli nám tři centři Vopelka, Raška a Pech. Na střídavé starty už je teď těžké někoho brát. Jirka trénoval dva dny a podal takový výkon, se kterým jsme byli absolutně spokojeni,“ řekl k Novotného návratu na led jeho podřízený v klubu trenér David Čermák.

Sám manažer, asistent trenéra a teď už zase (i když asi jen krátkodobě) také hráč vzal svou roli tak, jak přišla. „Trenér mi den před zápasem volal, že přemýšlí o této možnosti. Byl jsem zrovna pracovně pryč, ale v den utkání se rozhodlo, že Lukáš Pech nebude k dispozici a já půjdu do hry,“ vysvětlil mistr světa z roku 2010.

K podobně akci už se jednou schylovalo, ale zkušeného matadora tehdy přibrzdilo zraněné tříslo. „Kádr nemáme tak široký. Uvidíme, jak to bude dál. Nepřeji si nic jiného, než aby se dal Pecháček do kupy na nedělní zápas ve Varech,“ nezastírá.

S manažerem Novotným v sestavě sahal Motor po bodu, ale nakonec Liberci podlehl

Přestože naskočil prakticky bez přípravy, v zápase zkušený matador obstál. Na ledě strávil sedmnáct a půl minuty a dokázal uplatnit své největší přednosti. Byl tradičně silný na vhazování (zápasové statistiky hovoří o úspěšnost 52 procent, ale většina důležitých buly šla za ním), zdatně si vedl v osobních soubojích u mantinelu, chodil na oslabení, ale i na přesilovky před soupeřovu branku. V bruslení pochopitelně už trochu ztrácel, ale vzhledem k jeho výborné poziční hře to nebyl žádný velký problém.

Nachomýtl se ke čtvrtému inkasovanému gólu, sám jednou vypálil na Kváčovu branku. „Dobře jsem si nezastavil puk a musel jsem zakončovat hodně rychle. Kvaky byl dobře postavený, takže z toho nic nebylo,“ popsal svou největší šanci.

Po fyzické stránce jednoznačně obstál a také početné publikum mělo z jeho návratu očividně radost. Ocenilo každý vyhraný souboj. „Překvapivě jsem se cítil docela dobře. Za poslední měsíce jsem měl jen pár tréninků. Ke konci mi trochu ubývaly síly, ale to se dalo čekat,“ připustil.

Že by nastoupil do zápasu, s tím už vůbec nepočítal. „To určitě ne,“ usměje se. „Nemohu stíhat všechno, už mám také nějaké pracovní manažerské povinnosti, takže se na trénink ani kolikrát nedostanu, protože je toho fakt hodně. Občas nevím, kde mi hlava stojí,“ tvrdí.

Motor si retro zápasem připomene pětatřicet let staré vítězství v základní části

Porážka o jediný gól ho mrzela. Navíc rozhodující branku Motor inkasoval minutu před koncem. „Určitě jsme to měli udržet. Na ledě byla naše lajna, Honza Štencel mi dával puk, ale liberecký obránce ho zastavil. Soupeř vystřelil, náš bek to tečoval a Honzovi Strmeňovi to prolétlo do branky. Stane se, držel nás celý zápas. Ale je to obrovská škoda. Sahali jsme po bodech a nakonec nemáme žádný,“ litoval.

Trenér David Čermák to viděl podobně. „Minutu před koncem nenahodíme puk k soupeři do pásma a přijdeme tak i o ten jeden bod, který bychom strašně moc potřebovali,“ kroutil hlavou.

Situace Motoru není vůbec dobrá. „Samozřejmě víme, že je to špatné. Měli jsme blízko k bodům proti týmu, který momentálně hraje velice dobře, a nemáme nic. Moc nás to mrzí. Musíme si to uhrát sami v dalších zbývajících zápasech. Kladno máme příští pátek doma a vypadá to, že půjde o rozhodující duel. Uděláme všechno pro to, abychom se baráži vyhnuli,“ ujistí Novotný.