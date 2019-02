České Budějovice – V důležitém utkání 47. kola extraligy vyhráli hokejisté HC Mountfield nad Chomutovem 2:0 a nováčka soutěže dokázali porazit vůbec poprvé v sezoně. Připsali si tak mimořádně důležité tři body v boji o účast v play off. V pátek Jihočeši hostí Třinec (18.15).

Po reprezentační pauze se do domácí sestavy vrátili obránce Jank a útočníci Podlešák s Luňákem. V úvodním dějství byli o něco nebezpečnější hosté ze severu Čech. Hned v samotném úvodu utkání měli dvě velice dobré příležitosti. Sám před Kovářem se ocitl Kraft, ale přestřelil, Kubinčák poté až nepochopitelně nedostal kotouč do prakticky odkryté klece.

Jihočeši se probouzeli pomaleji, ale postupně o sobě také začali dávat vědět. Uzdravený Podlešák orazítkoval spodní brankovou konstrukci a agilní Dej v dobré možnosti mířil pouze do boční sítě. Zřejmě největší šanci měl na domácí straně v úvodní třetině Suja, ale ani on zblízka neprotlačil kotouč za Hanuljakova záda.

Zatímco úvodní dějství bylo vyrovnané, v tom druhém už měli jasně navrch Jihočeši a soupeře dostávali místy až pod drtivý tlak. Druhá třetina začala velkou možností domácího beka Vydareného, před nímž se otevřel prostor, ale Hanuljak jeho sólo zlikvidoval. Po Macháčkově faulu zahrával kapitán Šimánek dokonce trestné střílení, ale ani on Hanuljaka nepřelstil. Obrovských šancí na domácí straně přibývalo. Dejova dorážka doslova volala po gólu, leč marně. Další sólo Luňáka zase zlikvidoval výborný Hanuljak.

Také ve třetím dějství se domácí tlačili do útoku. Podlešák však svou dělovkou orazítkoval jen břevno.

Poprvé se diváci tak dočkali až ve 49. minutě a dokonce ve vlastním oslabení. Na konci rychlé akce přesně mířil domácí snajpr Lukáš Květoň. O dvě minuty diváci jásali podruhé. Za zády jinak pozorného gólmana Hanuljaka skončila tečovaná střela Ptáčka.

V závěru už domácí důležité body naprosto jasně kontrolovali. Minutu před koncem zkusil soupeř power play, ale bez úspěchu.



HC Mountfield České Budějovice – Piráti Chomutov 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 49. L. Květoň (Langhammer, Ptáček), 51. Ptáček (Dej). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek – Bláha, Kostka. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4085.

České Budějovice: Jakub Kovář – Ptáček, Harant, Frühauf, Vydarený, Vráblík, Jank – Suja, Mertl, Podlešák – Dej, Kotalík, Šimánek – Luňák, Langhammer, L. Květoň – Rousek, Knotek, Červený. Trenéři: Draisaitl a Bělohlav.

Chomutov: Hanuljak – Pavlas, Pulpán, Palin, Bartejs, Rutta, Macháček, J. Stehlík, Mrázek – D. Hruška, Divíšek, Kubinčák – Šagát, Kraft, Hřebejk – Důras, Sikora, Hromas – Zálešák, Kůs, T. Káňa. Trenéři: Čelanský a Skořepa.



Hlasy trenérů – Peter Draisaitl (Mountfield): „Byl to těžký zápas, ale to se dalo očekávat. Na Chomutov to moc neumíme a navíc po pauze na nás byla znát určitá nejistota. Neztratili jsme ale trpělivost a vítězného gólu jsme se dočkali. Tři body jsou nesmírně cenné."

Jiří Čelanský (Chomutov): „Přijeli jsme bodovat, takže jsme z výsledku zklamáni. Naše hra ale špatná nebyla. Vyšel nám začátek utkání, kdy jsme byli živější. Druhá třetina už patřila domácím a ve třetí jsme dostali gól při vlastní přesilovce, což rozhodlo. Body asi zůstaly doma spravedlivě."