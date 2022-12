První gólovou šanci si sice vytvořili domácí, když Valský najížděl sám na Zajíčka a neproměnil, ale jinak začali podstatně lépe chemici. Gólem v domácí síti to zavánělo několikrát a v 7. min. se poprvé skóre skutečně měnilo. Chaos v českobudějovické defenzivě potrestal přesnou střelou do horního růžku Zygmunt – 0:1.

Jihočeši byli v hlubokém útlumu a ve 13. min. inkasovali podruhé. Z dorážky se prosadil zcela nekrytý Estephan a z hlediště zaznělo „Bojujte za Motor.“

Domácí se vrátili do zápasu až krátce před prví sirénou přesilovkovým gólem obránce Percyho, jehož nahození od modré čáry přistálo až za zády překvapeného brankáře Zajíčka.

Jenže radost trvala bohužel jen krátce. Při čtyřminutovém vyloučení Pecha si Litvínov vzal dvoubrankový náskok zpět. Domácí nedokázali dostat kotouč z vlastní třetiny a Válek z dorážky prostřelil bránící hráče i gólmana Hrachovinu – 1:3.

Až pak se postupně tým trenéra Modrého dostal do tempa a soupeře pořádně zmáčkl. Domácím ale dlouho chyběl v koncovce větší důraz i přesnost. Motor si pomohl až v přesilovce v závěru druhé části hry. Kontaktní gól dal po obléhání litvínovské klece kapitán Gulaš.

Jihočechům nešla upřít snaha, ale jejich cesta za vyrovnáním byla i ve třetí třetině dost krkolomná. Tlak to byl skutečně spíše platonický, a tak uhodilo na druhé straně.

Demel se po ojedinělé akci prokličkoval až před Hrachovinu a dopravil kotouč za brankovou čáru, což potvrdil i videorozhodčí.

Frustrace na domácí straně byla mimořádná. Pech vyrobil zbytečný faul, druhý dvouminutový trest dostala střídačka za protesty a v přesilovce pět na tři zvýšil Sukel už na 2:5. „My chceme Motor,“ dožadovali se zklamaní fanoušci…

Závěr zápasu, to už byl ze strany Jihočechů naprostý zmar. Vývoj skóre byl nepříznivý a mužstvo už nemělo morální sílu s výsledkem cokoliv udělat. „Bojujte za Motor,“ byla logická odezva ze strany fanoušků, kteří houfně opouštěli stadion ještě před závěrečným hvizdem…

Branky a nahrávky: 19. Percy (M. Hanzl, Pech), 39. Gulaš (M. Hanzl, Pech) – 7. Zygmunt (P. Straka, Jurčík), 13. Estephan (Zile, Zeman), 22. Válek (Sukel, Zile), 47. Demel (Zdráhal, Š. Stránský), 50. Sukel (Š. Stránský, Freibergs). Vyloučení: 7:7, využití: 2:2. Rozhodčí: Pražák, Květoň – Zíka, Svoboda. Diváci: 6008.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, Gazda – Gulaš, M. Hanzl, Strnad – F. Přikryl, Toman, Čachotský – Valský, Pech, Dzierkals – Tomeček, Vopelka, Drančák. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.

Litvínov: Zajíček – Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Šalda, Demel, Wesley – Válek, Sukel, A. Kudrna – Zdráhal, Estephan, Š. Stránský – Zygmunt, Jurčík, P. Straka – Berka, Gut, Stehlík. Trenéři Mlejnek, Reichel a Kočí.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Měli jsme špatný vstup do utkání a soupeř toho využil. Tahali jsme za kratší konec. Pomohli jsme si speciálními týmy a vrátili se do zápasu. Za stavu 2:3 ovlivnila zápas sporně posouzená situace. Ale je to lidský faktor a tak to musíme brát.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Váha zápasy byla pro oba týmy velká, proto v něm bylo tolik emocí a nervozity. V náš prospěch rozhodly utkání naše branky za rovnovážného stavu pět na pět.“