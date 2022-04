Ve druhé třetině se hra vyrovnala. „Z našeho tlaku měl soupeř nějaké brejky a naštěstí je neproměnil. Třetí třetina už patřila jasně nám a Šumperk se snažil jenom naši hru nějakým způsobem eliminovat. Možná už nám v některých fázích trochu chyběla i síla, ale klobouk dolů před klukama, protože se o to rvali až do konce. Povedlo se nám v závěru snížit na 1:2, ale v power play jsme bohužel inkasovali třetí gól do prázdné branky,“ zhodnotil utkání.

Ten mimořádně důležitý první gól dali hosté, což dalo duelu ráz. „Bylo to těžké z psychického hlediska, protože řada našich kluků hraje podobně těžké zápasy v play off nebo v baráži vůbec poprvé. Nic ale nevypustili. Samozřejmě byl problém, že jsme po první třetině prohrávali 0:2. Pak se to těžko otáčí. Stačil jeden náhodný gól, kdyby tam padl. Pak by to možná vypadalo úplně jinak,“ posteskne si kouč.

V sérii vede Šumperk 3:1 a je krok od záchrany. Přitom Jihočeši určitě nebyli ve většině zápasů horší. Naopak. „Mrzí nás to, protože z herního pohledu nejsme horší. Třeba v Šumperku jsme v prvním utkání vedli 3:0 a 4:2, přesto jsme prohráli. Nemyslím si, že bychom měli prohrávat 1:3, ale hokej je někdy krutý. Každopádně se jedeme do Šumperka porvat o to, abychom sérii vrátili ještě zpátky,“ zdůrazní.

Táborští hokejisté dřinu v odvetě nezúročili a jsou krůček od konce sezony

Zatímco Šumperk skoro měsíc odpočíval, Táborští za sebou mají náročné druholigové play a kvalifikaci. „Stálo nás to hodně sil, řešíme i nějaké zdravotní problémy, ale kluci chtějí hrát, protože je to pro ně vrchol sezony. Znovu však musím zopakovat, nejsme horší než Šumperk.“

Ať už dopadne baráž jakkoliv, budou u Jordánu považovat letošní sezonu za úspěšnou. Vždyť se Kohouti stali absolutními vítězi druhé ligy. „Šli jsme po postupných krůčcích. Hlavní cíl pro nás byla kvalifikace s vítězi dalších dvou skupin první ligy, kterou se nám podařilo zvládnout, i když jsme věděli, že to nebude jednoduché. Jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. Už jenom kvůli našim divákům, kteří jsou opravdu skvělí. To je něco neskutečného,“ ocenil.

Divácká kulisa na táborských zápasech je i na první ligu nadstandardní. „Lidi chodili už od play off a postupně se návštěvy navyšovaly. Jsme za to hrozně rádi a musíme fanouškům poděkovat,“ vzkazuje.

Přestože se případný postup do první ligy vzdálil, Kohouti nic nebalí. Na pátý duel do Šumperka pojedou až ve čtvrtek v den zápasu. „Je těžké to skloubit s prací a chovat se jako profesionálové, když profesionálové nejsme. Přitom soupeře, který funguje na profesionální bázi, jsme přinutili jenom vyhazovat kotouče. Určitě chceme v Šumperku uspět a dostat baráž znovu do Tábora,“ slibuje příznivcům klubu.