Sedmatřicetiletý Jakub Suchánek se vrací do klubu po dlouhých třinácti letech (s výjimkou dvou utkání, které doma odehrál na výpomoc coby člen kádru Motoru České Budějovice pozn aut.). Z Tábora odešel po postupu do první ligy, a to do francouzského Gapu. V zemi galského kohouta strávil pět let a následně se vrátil do tuzemska. Po úspěšné zkoušce se usadil v českobudějovickém tehdy prvoligovém českobudějovickém Motoru. Nesporné kvality a poctivé enormní nasazení záhy tehdy již třiatřicetiletého beka katapultovaly dokonce do nejvyšší soutěže, kterou si zahrál za jihlavskou Duklu, Litvínov a kladenské Rytíře. A právě z jejich kabiny se Jakub Suchánek rozhodl přestěhovat tam, kde to dobře zná. Do modro-bílých barev klubu, který ho vychoval.

Jeho návrat domů je v očích fanoušků nejvýznamnější událostí letního hokejového dění u Jordánu.