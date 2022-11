Ve středu odpoledne se po vimperském ledě prohánělo plno dětí ve věku od čtyř do osmi let, pro které je akce primárně určena. „Máme zde dvaadvacet úplných nováčků, kteří se nově registrovali do Týdne hokeje. Je to velmi dobré číslo. Říkali jsme si, pokud přijde patnáct či dvacet dětí, tak to bude super,“ pochvaloval si zájem Martin Willmann a doplnil: „Plno dětí, které by se do tohoto věkového rozpětí vešly, již nábor absolvovalo. V tomto kontextu je účast naprosto skvělá.“

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Pro děti byla připravena řada zajímavých her na ledě. Rodiče se zase dozvěděli něco o chodu klubu a tréninku hokeje jako takového.

Nábory mladých zájemců o hokej jsou nezbytné v rámci dlouhodobé práce s mládeží v HC Vimperk a následného naplnění jednotlivých herních ročníků. Jak jsou na tom v současné době Vimperští? Byly sezony, kdy se některé ročníky spojovaly s jinými kluby. „Díky akci Pojď hrát hokej se nám podařilo naplnit veškeré mládežnické kategorie od starších žáků dolu. To nebývalo. Ve Vimperku hrály dvojka, trojka a čtyřka, mladší žáci se již spojovali se Strakonicemi. Od ročníku narození 2008 se nám to podařilo naplnit, takže máme mladší i starší žáky vlastní. Doufáme, že do dvou let zde bude i dorost a do budoucna bychom rádi dali dohromady i juniorku, aby mělo z čeho čerpat áčko,“ doplnil ke struktuře týmů v klubu předseda.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

S malými hokejisty se po ledě proháněli zkušení trenéři. Jednotlivé týmy vedou bývalí hráči klubu. „Kluci, kteří hrávali za áčko, mají své děti a postupně jim předávají své hokejové zkušenosti. Bez nich by se to ani v podmínkám města, jako je Vimperk, ani dělat nedalo. Hokej zkrátka musí být jedna velká rodina. I kyž to někdy trochu zaskřípe, tak držíme pohromadě a funguje to,“ pochvaloval si činnost klubu Martin Willmann.