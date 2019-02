Ostrava – Do závěrečné čtvrtiny základní části extraligy vstoupili hokejisté HC Mountfield vítězstvím 2:1 po samostatných nájezdech ve Vítkovicích. V pátek se Jihočeši představí na domácím ledě v utkání s Litvínovem (17.30).

Kapitán Jiří Šimánek (velvo) slaví postup s Alešem Kotalíkem. | Foto: Deník/Václav PANCER

Tým trenéra Petera Draisaitla po páteční výhře na nájezdy na Slavii přenocoval v Praze a v sobotu se přesunul přímo do Ostravy. Vítěznou sestavu však trenéři postavit nemohl, chyběl v ní zraněný obránce Kolarz.



Úvodní třetina moc hokejové krásy nepobrala. Stejně jako v pátek na Slavii hosté hráli mimořádně koncentrovaně a soupeře nepouštěli do větších šancí. Sami toho ale ve hře dopředu také moc nepředvedli, takže vyrovnané úvodní dějství snad ani nemohlo skončit jinak než bezbrankovou remízou.



Hlavním hrdinou úvodních minut zápasu byl českobudějovický útočník Lukáš Květoň. Nejprve byl sice dvakrát na trestné lavici, ale poté to byl právě on, kdo ve 24. min. otevřel skóre, když zblízka dorazil bekhendem kotouč do odkryté kleci po akci Kohna.



O dvě minuty později však bylo vyrovnáno. Roman zpoza branky předložil kotouč Hunovi a ten se pod horní tyčku nemohl trefit lépe.

Hostující brankář Kovář poté vytáhl brilantní zákrok proti tutovce Malíka a měl i patřičný kus štěstí při střele Szturc do spojnice tyče a břevna. Branková konstrukce zvonila i na druhé straně. Suja si vybruslil před Málka a bekhendem zblízka orazítkoval břevno. To chyběly ke gólu skutečně jen milimetry…



Závěrečné dějství bylo hodně vyrovnané, i když aktivnější byli přece jen domácí. Jejich naděje však pokaždé překazil výborný Kovář v brance Mountfieldu.



Poklidné prodloužení nepřineslo žádnou šanci. V nájezdech byli stejně jako na Slavii Jihočeši úspěšní, jako jediný se trefil kapitán Šimánek.





Branky a nahrávky: 26. Huna (Roman, Svačina) – 24. L. Květoň (L. Kohn), rozhodující nájezd Šimánek.

Vyloučení: 5:5 (navíc host. Suja 10 min.), využití: 1:0. Rozhodčí: Hradil, Polák – Gebauer, Lederer. Diváci: 5271.

Vítkovice: Málek – Kudělka, Barinka, Stehlík, Malík, Sloboda, Voráček, Štencel – Klimek, Burger, Húževka – Ujčík, R. Hruška, Strapáč – Huna, Roman, Svačina – J. Káňa, Kolouch, Szturc. Trenéři: Oremus a Svozil.

Č. Budějovice: Jakub Kovář – Ptáček, Jank, Vydarený, Frühauf, Vráblík, Dietz – Kotalík, L. Kohn, Mertl – Dej, Langhammer, L. Květoň – Suja, Knotek, Šimánek – Rousek, Červený, Švihálek. Trenéři: Draisaitl a Bělohlav.