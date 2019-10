Hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice mají formu jako hrom a sbírají jeden cenný skalp za druhým. Ve 13. kole první hokejové Chance ligy vyhráli na horké půdě v Havířově 5:2 a na čele tabulky odskočili druhé Porubě na tříbodový rozdíl. Další zápas odehrají ve středu doma s nováčkem soutěže Sokolovem (17.30).

Martin Novák | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši přitom do zápasu nevstoupili vůbec dobře. Hned v první minutě byl vyloučen Plášil a Seman tvrdou střelou dostal domácí do vedení. Naštěstí hned po dvou minutách Endál z přesilovky vyrovnal. Ještě do první sirény se hostím podařilo skóre otočit. Přikryl ještě nastřelil ve vlastním oslabení jen brankovou konstrukci, ale Prokeš o chvilku později už našel recept na Stezku v domácí brance.